McLaren sfida Ferrari: un teaser ci dà un assaggio di una nuova hypercar

Nata dall’esperienza nel Motorsport e dall’ambizione di sfidare i top brand mondiali, la nuova hypercar della McLaren promette faville. Un teaser ha anticipato l’arrivo della MCL-HY per Le Mans, dato che il marchio inglese ha confermato ufficialmente il proprio ritorno nella classe regina del WEC a partire dal 2027. In pista esordirà una Hypercar LMDh che avrà un telaio fornito da Dallara e punterà a ritagliarsi uno spazio tra Ferrari, Toyota e tutte le altre protagoniste dell’Endurance.

Oltre all’hypercar da gara, i tecnici della McLaren stanno lavorando a una versione da pista per clienti scelti. Per ora la Casa di Woking ha regalato solo una piccola anticipazione del gioiello che verrà svelato il 4 maggio. Nella clip che potrete ammirare in basso si vede una saracinesca alzarsi e le luci papaya nello sfondo illuminare una nuova vettura destinata a far impazzire gli appassionati, lasciando intravedere una direzione tecnica e stilistica interessante.

Fari accesi

La McLaren MCL-HY GTR, affiancata dalla variante per il WEC MCL-HY, è destinata a collezionisti dal piede pesante. Il progetto ha avuto origine dalla collaborazione tra McLaren Racing e McLaren Automotive, mostrando un’integrazione sempre più stretta tra il mondo dell’automobilismo e quello della produzione stradale. La Casa britannica sta avendo un exploit principalmente grazie ai successi in Formula 1. Zak Brown e Andrea Stella hanno plasmato un team molto competitivo, dando fiducia a Lando Norris, campione del mondo 2025, e all’australiano Oscar Piastri.

L’obiettivo dei vertici della McLaren sarà quello di replicare i risultati positivi, ottenuti negli ultimi anni nel circus, anche nel WEC. Non sarà facile riuscire a sovvertire i pronostici perché nella classe regina Hypercar (LMH) la Ferrari 499P sta dominando la scena. Al debutto stagionale ha vinto la nuova Toyota, tuttavia la Rossa ha un potenziale enorme ancora da estrarre in termini di sviluppi. La MCL-HY da competizione disporrà di un motore V6 biturbo fornito da Autotecnica Motori, installato su un telaio sviluppato da Dallara.

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Gemelle diverse

Il teaser ha mostrato un frontale che appare più arrotondato rispetto alle prime anticipazioni diffuse quando McLaren annunciò il ritorno nel WEC. Spicca la striscia continua che avvolge la parte inferiore del muso, svelando una impattante identità visiva e una ricerca aerodinamica estrema. Una aerodinamica curata camminerà di pari passo a una potenza poderosa.

La MCL-HY GTR, versione non omologata per la strada, presenta una base tecnica condivisa con la vettura da gara, ma i rumor parlano di una soluzione motoristica differente, magari più orientata al divertimento in pista e meno vincolata alle norme dei regolamenti sportivi. In passato la Casa di Woking ha lanciato bolidi straordinari, come la Senna GTR, che univano piacere di guida a elementi all’avanguardia. Il know-how racing rispecchia il DNA di un brand che debutterà il prossimo 4 maggio in un mondo ancora tutto da scoprire.