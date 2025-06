Non c'è due senza tre, la Ferrari 499P vince ancora la 24 Ore di Le Mans

Ferrari ancora prima alla 24 Ore di Le Mans 2025. Per il terzo anno consecutivo, la 499P si aggiudica la “maratona” francese e a trionfare alla 93ª edizione è stata la vettura numero 83 di AF Corse con alla guida Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson. Dopo i successi del 2023 e del 2024, arriva ancora una vittoria ma questa volta della vettura gestita da un team non ufficiale. In ogni caso, questa tripletta dimostra ancora una volta la validità del progetto dell’hypercar del Cavallino Rampante. Terza alla bandiera a scacchi la 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, davanti all’altra vettura ufficiale della squadra Ferrari – AF Corse, la 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

LA FERRARI 499P NON SI FERMA….

Per Maranello il trionfo di oggi è ancora più speciale in quanto Ferrari potrà conservare per sempre il Trofeo della vittoria, un diritto garantito a chi s’impone in tre edizioni consecutive. Complessivamente, salgono a quota 12 i trionfi assoluti del Costruttore italiano nella corsa endurance più antica e blasonata al mondo tra il 1949 e il 2025.

Ferrari torna a firmare tre vittorie assolute consecutive alla 24 Ore di Le Mans come non succedeva dagli anni Sessanta del secolo scorso quando il Cavallino Rampante vinse ben sei edizioni di fila, tra il 1960 e il 1965; quest’ultima, ottenuta grazie alla Ferrari 250 LM, fu anche l’ultimo successo assoluto in Francia prima del ritorno nella top class dell’endurance, a partire dal 2023.

Let’s celebrate our 24 Hours of Le Mans winners! 🟡🔴#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/SpInTAPdx9 — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Seconda la Porsche numero 6 di Estre-L. Vanthoor Campbell, l’unica che ha saputo impensierire davvero la Ferrari ma che poi ha dovuto cedere nel finale. Dunque, grande delusione in Casa Porsche dato che speravano nella vittoria assoluta. Tra gli altri protagonisti, Toyota chiude solo sesta con la prima delle sue auto. Quinta piazza per la Cadillac.