Ferrari Luce: gli interni protagonisti di un nuovo video

Ormai manca poco più di un mese al debutto della nuova Ferrari Luce – l’appuntamento è fissato per il 25 maggio a Roma – e la Casa di Maranello continua a svelare dettagli sul nuovo rivoluzionario modello elettrico. L’ultimo video pubblicato sul canale Youtube ufficiale porta gli appassionati direttamente nell’abitacolo della Luce, dopo che negli scorsi mesi erano state rilasciate le prime immagini degli interni ed era stata annunciata la collaborazione con la NASA per lo sviluppo del progetto.

La cerimonia tech della chiave

L’ambiente interno è stato presentato come un vero e proprio “salotto tecnologico" che promette di essere rivoluzionario almeno quanto l’adozione della motorizzazione elettrica. L’accensione avviene inserendo la “chiave” di forma rettangolare nell’apposito vano sul tunnel centrale, una piccola cerimonia che mantiene un’azione fisica e rappresenta un’esperienza tech unica nel suo genere. La chiave è dotata di un display, realizzato in Corning Gorilla Glass, che normalmente mostra il classico cavallino su sfondo giallo, ma che diventa nero quando viene inserito nel suo alloggiamento.

Alluminio e vetro all’insegna del minimalismo

Nel video viene mostrato il funzionamento della strumentazione, dall’ergonomia molto curata, e dello schermo dell’infotainment, che è orientabile verso il guidatore o verso il passeggero. Sono numerosi gli elementi in alluminio anodizzato (riciclato al 100%), mentre diverse superfici sono realizzate in vetro Corning Fusion5, più resistente ai graffi e agli urti. Si nota il contributo di LoveFrom, il collettivo fondato da Jony Ive (designer Apple) e Marc Newson, che ha collaborato con il Centro Stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni.

La prospettiva di chi siede dietro

Prestazioni

L’abitacolo accoglie due passeggeri anche sui, realizzati – come quelli davanti – in pregiati. Chi siede dietro ha a disposizione due bocchette della climatizzazione, dei comandi dedicati e unannegato nel vetro di rivestimento che rimanda le informazioni della strumentazione, come la velocità e la modalità di guida impostata.

La Ferrari Luce è spinta da quattro motori elettrici in grado di sviluppare una potenza complessiva superiore ai 986 CV. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi e raggiunge la velocità massima di 310 km/h. Grazie a una batteria da 122 kWh integrata nel pianale, la Luce promette oltre 530 chilometri di autonomia. Tra le tante peculiarità, c’è un sistema che amplifica le sonorità autentiche del motore elettrico per ottenere un sound unico. L’attesa è ora per la presentazione di maggio, mentre le prime consegne sono previste nel 2027.