Genesis protagonista nella 6h di Imola: esordio nel WEC

Genesis Motor è una Casa automobilistica sudcoreana, facente parte del Gruppo Hyundai. Il marchio Genesis è stato ufficialmente annunciato come autonomo il 4 novembre 2015. I modelli sono progettati a Rüsselsheim in Germania, a Namyang in Corea del Sud e Irvine negli Stati Uniti. La presenza nel campionato mondiale endurance rappresenta una sorpresa, ma ora anche i major asiatici vogliono ritagliarsi il loro spazio nel Motorsport.

La squadra affronterà il primo weekend di gara, ad Imola, puntando su affidabilità e gestione operativa, con l’obiettivo di portare entrambe le GMR-001 Hypercar sotto la bandiera a scacchi. Nei test la neonata squadra del marchio coreano ha cercato di accumulare km ed esperienza con la GMR-001 in vista dell’esordio nel weekend. I tempi sono molto alti e non paragonabili a quelli di Ferrari e degli altri top team, ma i tecnici stanno svolgendo un lavoro per ottenere risultati top in futuro.

Ingresso nel mercato italiano

Il debutto a Imola è simbolico perché i piani della Casa coreana in Europa sono molto ambiziosi. In Italia Genesis proporrà tre modelli: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. In dieci anni, il marchio nato da una costola della Hyundai, ha superato 1,5 milioni di auto vendute, posizionandosi tra i primi dieci brand premium a livello mondiale, ed entro il 2030 punta a raggiungere le 350.000 unità di vendita annue.

Genesis Magma Racing, il programma Motorsport del brand, avrà i riflettori puntati sull’iconico circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari dal 18 al 20 aprile. Il passaggio dalla fase di sviluppo in galleria del vento alla competizione è avvenuto in un arco di tempo estremamente breve. La hypercar GMR-001 Hypercar è riuscita a completare oltre 25.000 km in pista. Il team affronterà il primo fine settimana di gara con un approccio determinato, concentrandosi sull’acquisizione dati.

Questo lavoro nei test si rivelerà essenziale, richiedendo una gestione precisa tra i cordoli di Imola, e sul rettifilo situato tra la curva Rivazza e la variante del Tamburello, con una lunghezza di 358 metri, dove tutta la potenza del motore G8MR 3,2 l Turbo V8 della GMR-001 Hypercar verrà scaricata a terra. Due vetture gemelle con equipaggi di tre piloti: Pipo Derani, Mathys Jaubert e André Lotterer condivideranno la Hypercar numero 17 con livrea “liquid metal”, mentre Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet e Dani Juncadella, al volante della numero 19, avranno una livrea prevalentemente nera.

Parola ai protagonisti

Cyril Abiteboul, Team Principal di Genesis Magma Racing ex Renault, ha annunciato: “Il weekend del FIA World Endurance Championship a Imola rappresenta un momento molto importante per Genesis Magma Racing e per Genesis come costruttore. Siamo un team al debutto e sappiamo di non essere ancora nella posizione di puntare subito alla prestazione a inizio stagione. Per questo motivo, ci concentreremo sugli aspetti che possiamo controllare in termini di affidabilità e operatività, assicurandoci innanzitutto di eseguire al meglio ogni dettaglio, prima di poter ambire a risultati in gara. Non sappiamo ancora come ci confronteremo con i team più esperti, ma siamo consapevoli che ci attende un primo weekend impegnativo. Sarà un weekend di successo quello di Imola per noi se riusciremo a portare entrambe le nostre GMR-001 Hypercar al traguardo, garantendo la massima affidabilità e senza incorrere in criticità tecniche o penalità, lavorando come team in modo coeso”.

Gabriele Tarquini, Sporting Director di Genesis Magma Racing, ha dichiarato: “Imola non è soltanto un weekend di gara per Genesis Magma Racing, ma la nostra prima gara in assoluto: un momento molto importante nella nostra storia. L’intero team è entusiasta di iniziare e, una volta partiti, sono certo che troveremo ulteriore motivazione per il resto della stagione. Dopo un lungo periodo di test, ci mancavano lo stress e l’adrenalina della competizione vera. L’obiettivo per questa prima gara è portare entrambe le GMR-001 Hypercar in griglia senza errori e concludere la corsa con entrambe le vetture al traguardo. Questo è il primo gradino del nostro percorso e sarà importante vedere come i nostri piloti, che hanno lavorato molto bene insieme durante i test, si comporteranno in gara. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti ed esperti, ma sono convinto che abbiamo tutto ciò che serve per iniziare presto a competere con loro”.