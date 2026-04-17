Toyota aprirà un nuovo hub digitale europeo in Polonia

Toyota Motor Europe ha annunciato l’apertura di un nuovo Toyota Digital Hub a Breslavia (Wrocław), in Polonia, realizzando così una tappa fondamentale nel potenziamento della propria capacità di sviluppo software nel Vecchio Continente. L’hub sarà dedicato allo studio e all’implementazione di applicazioni avanzate, infrastrutture cloud e soluzioni di cybersecurity per i servizi connessi dei marchi Toyota e Lexus in Europa.

Al lavoro sui servizi connessi

Il nuovo centro vedrà impiegati circa 200 specialisti altamente qualificati. Il lavoro sarà incentrato in particolare sull’ottimizzazione delle piattaforme MyToyota e LexusLink+, già usate da oltre due milioni di clienti europei per gestire funzioni da remoto, monitorare la carica delle batterie e avere accesso a una ampia gamma di servizi digitali. Oltre allo sviluppo software, l’hub servirà a garantire una robusta infrastruttura cloud e la protezione dei dati, elementi oggi imprescindibili per l’esperienza dell’utente.

Toyota punta sui veicoli Software-Defined

La scelta di Breslavia è legata alla presenza di una forte specializzazione tecnica e di università d’eccellenza. La città ospita dal 2015 un Centro Servizi Condivisi di Toyota, confermando così la Polonia come hub tecnologico europeo per il Gruppo giapponese, che è presente nel Paese da 35 anni. Come sottolineato dai vertici di Toyota Europe, il Digital Hub avrà un ruolo cruciale nel posizionare l’azienda come attore affidabile nello sviluppo globale dei Software-Defined Vehicles (SDV), ridefinendo il modo in cui le auto interagiscono con gli utenti.