Lexus Interactive Manual Drive, cambio simulato per la RZ F Sport

Uno dei grandi motivi di discussione intorno alle auto elettriche è legato all’assenza di tutti quei componenti meccanici che contraddistinguono l’identità e la guida di una vettura. Il suono del rumore, ma anche il cambio manuale. Sulle auto elettriche il cambio manuale semplicemente non esiste. E sono in tanti a lamentare questo limite. Tanto che diversi marchi hanno sperimentato soluzioni per simularne la presenza.

È il caso di Hyundai con la Ioniq 5 N e di Ferrari che ha prima depositato un brevetto per una soluzione simile e poi confermato che sulla prossima Ferrari Luce ci saranno palette al volante che modulano l’erogazione di coppia per riprodurre la sensazione dei cambi marcia. La particolarità nel caso della Ferrari è che il suono non sarà artificiale ma generato amplificando le micro-vibrazioni reali del propulsore. Tra i marchi che propongono questo tipo di approccio al cambio c’è anche Lexus che sulla RZ F Sport prevede il sistema Interactive Manual Drive.

Come funziona l’Interactive Manual Drive

Il funzionamento è interamente software. Premendo il tasto M Mode sulla console centrale, l’elettronica della RZ attiva una trasmissione virtuale a otto rapporti. Il sistema calcola la coppia del motore virtuale in base alla pressione sull’acceleratore e alla velocità del veicolo, modulando l’erogazione per simulare i cambi di marcia.

Il risultato, almeno nelle intenzioni di Lexus, è una risposta simile a quella di un cambio rapido abbinato a un motore a combustione. I paddle al volante permettono di scalare o salire di marcia manualmente, mentre in modalità automatica il sistema gestisce i cambi in autonomia. La strumentazione digitale si trasforma in un contagiri virtuale che indica i punti di cambio marcia. Va detto che, al netto delle ambizioni, il sistema è interamente software. Di fatto non ci sono veri e propri cambi di marcia. Al di là dell’aspetto “etico” di quella che è a tutti gli effetti una finzione, la simulazione non aggiunge nulla in termini di prestazioni reali, ma solo di percezione.

Il sound coinvolge

Tutto questo è accompagnato da un sound generato appositamente per il sistema, disponibile in tre livelli di intensità, sincronizzato con velocità e coppia e riprodotto dagli altoparlanti dell’abitacolo. C’è quindi la possibilità di scegliere tra la guida fluida e silenziosa tipica dei veicoli elettrici Lexus e una modalità più coinvolgente, con variazioni sonore e risposta dell’acceleratore calibrate per richiamare le sensazioni di una guida più tradizionale.

L’Interactive Manual Drive debutta in esclusiva sulla RZ 550e F Sport, la versione top di gamma con doppio motore da 408 CV, trazione integrale e autonomia di 450 km nel ciclo WLTP. Il sistema e riservato esclusivamente a questa versione. Chi sceglie le varianti RZ 350e o RZ 500e, infatti, non potrà averlo.