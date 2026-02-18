Lexus RZ, lo steer-by-wire reinventa la guida: ecco come funziona

La Cina vuole vietare i volanti a cloche. In Italia, intanto, Lexus introduce questo volante sul nuovo SUV elettrico RZ in abbinamento con la tecnologia steer-by-wire, disponibile di serie sulla 550e F-Sport con doppio motore e la trazione integrale. Per le altre versioni del SUV elettrico, lo steer-by-wire si potrà avere come optional.

COME FUNZIONA

La tecnologia steer-by-wire di Lexus non prevede alcun collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Questo significa che gli input dello sterzo vengono comunicati con segnali elettronici, trasmessi tramite un attuatore di coppia dello sterzo a un attuatore di controllo dello sterzo sull’asse anteriore. La risposta è immediata, garantendo così il massimo feeling. Nessun problema sul fonte della sicurezza, infatti troviamo un sistema di backup che interviene immediatamente per garantire la continuità dell’utilizzo nel caso in cui il sistema di sterzo dovesse avere problemi.

Lo steer-by-wire permette di impostare l’angolo di sterzata tra angoli più o meno di 200 gradi. In questo modo, la sterzata diventa più semplice, e non c’è quasi mai la necessità di arrivare a dover incrociare le mani. L’attuatore di controllo dello sterzo rileva le forze generate dalla superficie stradale. In questo modo è possibile filtrare le vibrazioni indesiderate a tutto vantaggio del comfort di guida. In ogni caso, per un feedback alla guida reale, il sistema comunque continua ad inviare le “sensazioni" degli ostacoli presenti sulla strada. Il sistema steer-by-wire di Lexus ha il vantaggio aggiuntivo di un rapporto variabile dello sterzo che ottimizza automaticamente le prestazioni in base alla velocità del veicolo. Ad esempio, Lo sterzo funziona con un raggio inferiore in situazioni di bassa velocità, rendendo facile la manovra durante la svolta a un incrocio o le manovre in spazi stretti. A quelle medie, invece, sono necessari solo input minimi per una risposta immediata. Infine, a quelle più elevate, il raggio dello sterzo aumenta automaticamente per favorire un comportamento stabile del veicolo e un’esperienza di guida più sicura.

NUOVO VOLANTE ONE MOTION GRIP

Con il sistema steer-by-wire arriva anche il nuovo volante One Motion Grip, privo della parte superiore, che assomiglia un po’ alla cloche di un aereo. Sul volante troviamo comunque una serie di tasti per gestire alcune funzioni dell’auto e, dietro, le palette per variare il livello della frenata rigenerativa.