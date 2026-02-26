La Lexus IS continuerà a vivere: nel 2027 la nuova generazione sarà elettrica

Lexus ha aggiornato la IS nel 2025 con un restyling, l’ultimo prima del pensionamento del modello attuale sui mercati in cui è ancora in vendita (in Italia la IS non è più commercializzata). La berlina sportiva di segmento premium sembrava destinata ad uscire di produzione definitivamente, ma ora il suo futuro sembra essere stato rimesso in discussione. Una indiscrezione che arriva dal Giappone, riportata dal magazine Best Car, parla infatti di un immediato ritorno sul mercato della IS nel 2027 con una nuova generazione completamente elettrica.

Stile ripreso dalla LF-ZC

La prossima generazione della Lexus IS avrà un design che evolverà lo stile attuale e sarà ispirato dal concept LF-ZC che ha debuttato nel 2023. D’altronde la Casa giapponese aveva confermato che il prototipo sarebbe stato seguito da una versione di produzione e le tempistiche coinciderebbero con la presentazione della nuova IS l’anno prossimo.

Dimensioni aumentate

Le dimensioni dell’inedita IS elettrica potrebbero essere leggermente maggiori rispetto ad oggi, con la lunghezza che potrebbe arrivare a circa 4,80 metri. L’aspetto sarà ancora più filante e sportivo rispetto alla generazione attuale, pur rimanendo più piccola rispetto alla sorella maggiore ES.

Le possibili motorizzazioni

Anche se non si hanno ancora dati ufficiali, le indiscrezioni confermano che le versioni saranno due: una con motore singolo e trazione posteriore, progettata per l’efficienza e il piacere di guida, e una con doppio motore e trazione integrale, quest’ultima con una potenza vicina ai 500 CV.

Berlina elettrica premium

La nuova Lexus IS elettrica vuole posizionarsi come un punto di riferimento tra le berline sportive premium a zero emissioni, potendo contare sulle qualità che hanno reso celebre il marchio Lexus, come la cura dei dettagli e dei materiali, l’affidabilità e anche le performance di alto livello. Il nome IS potrà così continuare a vivere. Se il modello arriverà in Italia è poi tutto da vedere. Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.