Auto e furgoni e noleggio con Locauto: 6 motivi per cui è la scelta più conveniente

Per il noleggio di auto e furgoni è possibile puntare su Locauto, vero e proprio punto di riferimento del settore. Tutte le soluzioni disponibili possono essere richieste direttamente online, seguendo una procedura rapida che consente di scegliere il veicolo giusto in base alle proprie necessità. Per accedere subito alle promozioni basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, qui di sotto.

Perché scegliere Locauto per il noleggio

Ci sono diversi motivi per cui Locauto è oggi la soluzione giusta per il noleggio di auto e furgoni. Tra questi troviamo:

la possibilità di ottenere fino al 20% di sconto con il programma fedeltà gratuito MyLocauto Friends che prevede diversi livelli in grado di offrire vantaggi crescenti; i bonus massimi si sbloccano in automatico dopo il sesto noleggio effettuato con Locauto

con il programma fedeltà gratuito che prevede diversi livelli in grado di offrire vantaggi crescenti; i bonus massimi si sbloccano in automatico dopo il sesto noleggio effettuato con Locauto il 10% di extra sconto con la promo mensile in corso sul sito web per chi effettua il noleggio di un furgone con partita IVA

con la promo mensile in corso sul sito web per chi effettua il la promo VAN KM LIBERO che permette di accedere alla tariffa con chilometraggio illimitato al prezzo di quella da 100 chilometri al giorno

che permette di accedere alla tariffa con al prezzo di quella da 100 chilometri al giorno le soluzioni Locauto Young con promozioni e sconti dedicati ai neopatentati alla ricerca di un noleggio conveniente

con promozioni e sconti dedicati ai alla ricerca di un noleggio conveniente il DEPOSITO CAUZIONALE ZERO , promozione che permette di effettuare il noleggio senza blocchi sulla carta di credito

, promozione che permette di effettuare il l’accesso al Tollpass, il servizio dal costo di 17,50 euro + IVA che permette di spostarsi lungo la rete autostradale evitando le attese al casello; nel costo giornaliero sono inclusi tutti i pedaggi effettuati, senza limiti di utilizzo

Combinando le promozioni e i vantaggi garantiti da Locauto è possibile minimizzare la spesa e accedere a soluzioni complete e realmente conveneinte. Per verificare le promozioni disponibili è sufficiente seguire il link qui di sotto. Serviranno pochi secondi per ottenere un preventivo, gratuito e senza impegno, e per effettuare poi la prenotazione.