MG si gioca un asso decisivo, un'utilitaria BEV intorno ai 20.000 euro

MG corre forte sul mercato europeo, confermandosi come uno dei marchi a trazione cinese più in crescita. Anche dagli ultimi dati emersi sulle immatricolazioni nel Vecchio Continente, la parabola sembra ascendente. Quello che non è un mistero è l’attenzione che questa realtà ha nei riguardi dell’elettrificazione, una parte fondante del proprio “core business”. A tal proposito, MG sarebbe intenzionata a giocarsi un asso per conquistare il favore degli europei: un’inedita utilitaria dal prezzo molto competitivo, compreso fra 20 e 25.000 euro. Il suo nome? Il più accreditato è MG2.

Molto britannica

L’idea è quella di mettere in piedi un’auto che possa sgusciare nel traffico cittadino con grande destrezza, ma senza rinunciare a un po’ di stile. Tradotto: il design sarà il suo pezzo forte. L’obiettivo è quello di dare alla futura segmento B un’identità britannica, coerente con quelle vecchie glorie del centenario brand che venivano realizzate proprio ad Albione.

Di questo ne è convinto anche Jozef Kaban, vicepresidente del design globale, il quale sostiene che il centro stile britannico avrà un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del modello. Le prime anticipazioni descrivono un’auto dalle proporzioni compatte, con una lunghezza intorno ai 4,1 metri – quindi non troppo distanti dall’odierna MG3 – e una silhouette dinamica e filante, studiata per attrarre un pubblico giovane e metropolitano.

Più tecnologia a disposizione

Sotto alla seducente veste dovrebbe agire una tecnologia al passo con i tempi. Sebbene esistano molteplici ipotesi tecniche, le informazioni più fresche propendono per l’utilizzo della piattaforma modulare “E3” come base della MG2, una soluzione già introdotta nella MG4 Urban. Questa architettura è stata partorita per favorire l’efficienza e l’ottimizzazione degli spazi, abbassando – allo stesso tempo – i costi di produzione. Un’altra possibilità riguarda l’utilizzo della Modular Scalable Platform (Msp), già conosciuta sulla MGS5 EV.

Per quanto riguarda il centro nevralgico della vettura, le voci di corridoio insistono su batterie al litio-ferro-fosfato con capacità comprese tra i 30 e i 40 kWh per tenere i prezzi in un range contenuto, oppure di accumulatori più capienti da 41,9 kWh o 52,8 kWh. In quest’ultimo caso, l’autonomia potrebbe andare oltre i 400 chilometri (ciclo WLTP), offrendo una versatilità superiore alla media del segmento.

Inoltre, l’esperienza a bordo rifletterà la più recente filosofia del marchio, ricercando un equilibrio tra digitalizzazione e pragmatismo. Lo spazio interno dovrebbe ospitare un grande display centrale da 12,8’’ affiancato da una strumentazione digitale da 7’’. Tuttavia, rispettando le ultime normative in fatto di sicurezza (specialmente in Cina), MG sembra intenzionata a mantenere comandi fisici per il climatizzatore e le funzioni principali, una scelta dettata dalla volontà di garantire la migliore ergonomia possibile ai conducenti europei.

Il (possibile) listino prezzi

La collocazione nel mercato sarà volutamente aggressiva. Con un prezzo d’ingresso che dovrebbe attestarsi sotto i 25.000 euro — e alcune stime ipotizzano addirittura una soglia vicina ai 20.000 euro — la MG2 si prepara a sfidare rivali come la Renault 5 E-Tech Electric, la Citroën e-C3 e la Fiat Grande Panda. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale bisognerà attendere la seconda metà del 2026, mentre per l’approdo nelle concessionarie italiane ed europee bisognerà aspettare il 2027. A quel punto capiremo se l’asso giocato da MG sarà davvero decisivo per vincere la partita dell’”elettrico per tutti i giorni”.