Stop al minimalismo estremo, in Cina le auto dovranno avere comandi fisici per le funzioni di sicurezza

Filippo Vendrame
Pubblicato il 15 feb 2026

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa per ragioni di sicurezza. Stessa cosa vuole fare per i volanti dalle forme non convenzionali come quello yoke di Tesla per intenderci. A quanto pare le novità non sono finite perché stando a quanto riporta Bloomberg, sono in arrivo nuove regole per fare in modo che almeno le funzionalità principali di sicurezza delle vetture possano essere gestite attraverso dei pulsanti fisici. Quando parliamo degli interni delle auto cinesi, sottolineiamo sempre il minimalismo degli abitacoli. Troviamo schermi sempre più grandi e la presenza di comandi fisici ridotta al minimo. Tutto praticamente si gestisce solo attraverso l’ampio display del sistema infotainment. Diversi costruttori europei hanno capito che bisogna fare un passo indietro anche per una questione di sicurezza. A quanto pare, anche la Cina lo ha capito, almeno in parte.

Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia cinese (MIIT) ha proposto nuove norme che richiederebbero che le funzioni di sicurezza essenziali siano controllate attraverso dei comandi fisici. Comandi reali, tangibili e non nascosti all’interno dei molteplici menu dei sistemi infotainment.

SERVONO I PULSANTI

Indicatori di direzione, luci di emergenza, selettore delle marce e chiamate di emergenza devono poter essere attivati attraverso pulsanti o interruttori fissi con una superficie minima di 10 mm x 10 mm. Potrebbe non sembrare molto ma nell’era del minimalismo estremo dove tutto si gestisce tramite touch è già un passo avanti. Questa decisione prende ovviamente di mira gli interni ultra minimalisti resi popolari da Tesla e poi ampiamente copiati da altre case automobilistiche. Tutto molto bello a livello estetico con questi grandi schermi che permettono di accedere alle più disparate funzionalità. Peccato però che nell’uso pratico di tutti i giorni, le cose si fanno meno divertenti e gestire tutto da touch risulta scomodo e anche pericoloso dato che durante la guida ci si deve distrarre.

REGOLE DI SICUREZZA PIÙ SEVERE

Il tutto rientra in un’attività che stanno portando avanti le autorità cinesi sul fronte della sicurezza delle auto. Come accennato all’inizio, nuove normative vieteranno la maniglie a scomparsa e i volanti dalle forme non convenzionali ritenuti meno sicuri di quelli tradizionali. I legislatori stanno pure inasprendo i controlli sui sistemi di assistenza alla guida. Ad esempio, i nuovi standard per i sistemi di Livello 3 e Livello 4 richiedono che dimostrino un livello di sicurezza equivalente a quello di un conducente umano competente e attento.

