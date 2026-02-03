Meno design, più sicurezza: la Cina vieta le maniglie a scomparsa

Maggiore sicurezza a discapito di un po’ di design, questa è la sintesi del nuovo regolamento che la Cina ha introdotto e che va a vietare le maniglie a scomparsa elettriche sulle auto. Ne avevamo già parlato alla fine della scorsa estate e, adesso, il Governo di Pechino ha approvato il nuovo regolamento che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2027. Le novità? La nuova normativa prevede che tutte le autovetture e i veicoli commerciali leggeri dovranno essere dotati di maniglie ad azionamento meccanico in grado di aprirsi in condizioni di emergenza, inclusi guasti ai sistemi elettronici e incidenti.

OBIETTIVO: MAGGIORE SICUREZZA

Con questo nuovo argomento, la Cina intende migliorare la sicurezza, affrontando i problemi di funzionamento delle maniglie esterne delle portiere, in particolare l’impossibilità di aprirle a seguito di un incidente. Ogni portiera, escluso il portellone posteriore, dovrà quindi essere dotata di una maniglia esterna azionabile meccanicamente. Inoltre, altro aspetto importante, la normativa prevede anche delle precise regole sulla progettazione e posizionamento delle maniglie che dovranno anche fornire sufficiente spazio sufficiente per l’azionamento manuale per consentire un efficace intervento in caso di emergenza.

Perché questa decisione? In passato si sono registrati alcuni problemi in situazioni di emergenza in cui i soccorritori hanno avuto problemi nell’aprire le portiere delle auto a causa del malfunzionamento delle maniglie a scomparsa elettriche. In risposta a questi casi, si è deciso di introdurre il nuovo regolamento (GB 48001-2026). Sebbene il regolamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2027, i veicoli per cui è stata richiesta l’omologazione a partire dal primo luglio 2025, avranno 13 mesi di tempo per mettersi in regola. I veicoli esistenti già omologati dovranno adeguarsi entro il primo luglio 2027.

Anche le maniglie interne delle porte sono soggette a specifici requisiti. Ogni portiera dovrà essere dotata di almeno una maniglia di sblocco meccanico. La norma definisce le zone di installazione precise per la maniglia interna per agevolarne l’utilizzo.

MENO DESIGN MA PIÙ SICUREZZA

In Cina, la maggior parte dei nuovi modelli elettrici o Plug-in dispongono di maniglie a scomparsa elettriche sia per ragioni estetiche sia tecniche dato che questa soluzione permette di ottimizzare ulteriormente l’aerodinamica e quindi l’efficienza. Dunque, sulle loro auto, i costruttori dovranno rinunciare ad un po’ di design per garantire maggiore sicurezza. La Cina, da questo punto di vista è il primo Paese al mondo ad introdurre una normativa simile.