Lancia Delta rarissima ancora incellophanata va all’asta: prezzo da capogiro

La Lancia Delta non è solo una vettura italiana dalle forme squadrate, rappresenta l’immagine vincente di una industria in grado di sovvertire i pronostici. La prima generazione della Delta rimane un emblema del Made in Italy, un gioiello capace di conquistare trofei e campionati con una filosofia innovativa. La Delta HF Integrale ancora oggi è una delle auto più divertenti e significative che siano mai state create, accendendo l’interesse mai sopito di appassionati che hanno sognato di averla nel garage.

Spesso gli esemplari che finiscono all’asta sono decisamente in pessime condizioni. In tanti, tranne pochi eletti, l’hanno comprata per replicare le azioni dei protagonisti nei Rally, portandole al limite. Per questo motivo vedere un’unità ancora impacchettata rappresenta un evento più unico che raro. L’acquirente ai tempi ha fatto una scelta precisa: comprarla e non godersela al 100%. Un qualcosa che accade con alcuni appassionati di vecchi giocattoli, rimasti ancora incartati, ma il mondo dell’automotive è in grado sempre di sorprenderci con notizie eclatanti.

Nuova di zecca

Basta dare una occhiata alle immagini in basso per comprendere la cura maniacale con la quale questa vettura è stata conservata. Dopo oltre 30 anni sembra uscita adesso dalla factory, tanto che presenta le plastiche originali sui sedili, offrendo una sensazione di purezza che quasi contrasta con il DNA corsaiolo del modello. Questa HF Integrale infiammerà le sale d’asta attirando appassionati e collezionisti. Disegnata da Giorgetto Giugiaro ha fatto la storia nei Rally. Dopo la fine dell’era gloriosa del Gruppo B nel 1986, Lancia proseguì la carriera della Delta con nuove generazioni che hanno lasciato il segno.

Un palmarès che parla da solo: sei titoli costruttori consecutivi tra il 1987 e il 1992, 46 vittorie e un’aura inscalfibile. Le versioni stradali più estreme offrivano delle sensazioni simili alle auto da corsa. Nel Vecchio Continente, le varianti di Delta più semplici si trovano ancora a un prezzo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro, ma l’Integrale viene venduta tra i 30.000 e i 70.000 euro. Per le versioni più ricercate, in particolare l’Evoluzione, i prezzi possono schizzare alle stelle. Vi sono esemplari venduti a 100.000 euro, o addirittura sopra i 200.000 euro.

All’asta a Villa d’Este 2026

L’esemplare in alto sarà protagonista al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 e potrebbe ridefinire gli standard di vendita per Lancia. La Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6, realizzata in soli 310 esemplari per celebrare il sesto titolo mondiale consecutivo della Casa piemontese, sarà l’oggetto del contendere dei collezionisti dal piede pesante.

Sul contachilometri ha appena 2.367 chilometri all’attivo, con una radio ancora da installare. La vernice è originale e le stime per questo motivo sono comprese tra i 325.000 e i 375.000 euro. Un livello che proietta la Delta in una nuova dimensione. Saranno messi all’asta anche altri modelli Lancia, tra cui la Lancia Stratos HF Stradale, valutata fino a 800.000 euro, e le Aurelia e Flaminia, che enfatizzeranno il lato più raffinato del marchio nostrano, oggi piombato in un angolo buio nella galassia Stellantis.