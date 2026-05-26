Lancia Gamma, finalmente scopriamo il nuovo SUV prodotto in Italia

Della Lancia Gamma si parla liberamente da tanto tempo, forse persino troppo. Oggi, finalmente, Stellantis ha dato il via libera alle inedite immagini che immortalano il design nella sua forma definitiva, sia per gli esterni che per gli interni, di quello che è il primo SUV della Casa piemontese. Con questa mossa si mette anche la parola fine alle tante speculazioni che hanno circondato questo modello, che per alcuni avrebbe rischiato addirittura il taglio alla luce delle prestazioni commerciali al di sotto delle aspettative della Ypsilon, che avrebbero compromesso il progetto di rinascimento di Lancia stessa. In ogni caso, anche stavolta, ci troviamo di fronte a qualcosa che creerà divisioni nel grande pubblico, perché il corso stilistico inaugurato con la concept Pu+Ra HPE non ha mai messo tutti d’accordo.

Lo stile personale

Basata sulla piattaforma STLA Medium, la Gamma si presenta con una carrozzeria da crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata. Le dimensioni sono importanti, tanto che si parla di una lunghezza di 4,67 metri, di una larghezza di 1,89 metri e di un’altezza di 1,66 metri. Rispetto alla “sorellastra" DS N°8, anch’essa prodotta nell’impianto italiano di Melfi, le differenze – almeno dal punto di vista stilistico – sono evidenti. Nitidi i richiami ai dettagli della piccola Ypsilon, a partire dal musetto con il motivo a calice, ma se dobbiamo trovare una somiglianza più pertinente all’interno del mondo Stellantis, questa è senza dubbio con la Peugeot 3008.

In ogni caso, la Gamma è una vettura disegnata, progettata e sviluppata in Italia. Salendo a bordo, la plancia elegante e dallo sviluppo orizzontale si mostra con il “tavolino", elemento di design e funzionalità ereditato proprio dalla Ypsilon sulla quale ha esordito. Lasciamo alle immagini il compito di soddisfare le curiosità del lettore.

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni presenti sulla Lancia Gamma, l’offerta è completa. Si parte da una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, per arrivare a tre opzioni differenti a trazione elettrica: la prima offre 230 CV con autonomia superiore a 540 km, la seconda 245 CV con autonomia superiore a 740 km, mentre al vertice risiede la versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

Lancio sul mercato

Le prime vetture sono attualmente impegnate nei test su strada, il progetto è infatti entrato nelle sue fasi finali. L’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate, ma per ulteriori informazioni – anche riguardanti i prezzi – bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto, però, la Lancia Gamma si è definitivamente rivelata al pubblico.