Il segreto Toyota per rendere le Lexus più divertenti da guidare

Chi cerca un’auto giapponese affidabile sceglie Toyota, ma coloro che vogliono aggiungere un tocco di qualità preferiscono Lexus. Il reparto Gazoo Racing apporta miglioramenti a tutti i veicoli Toyota, sfruttando il know-how della pista. GR non è solo qualche cavallo in più sotto al cofano, è una filosofia improntata al superamento dei limiti per ottenere auto stradali da sogno.

Il colosso giapponese offre ai suoi ingegneri l’opportunità di lavorare sui progetti dal DNA corsaiolo, per poi trasferire la mentalità sviluppata su quei veicoli in altri segmenti, come RAV4 o 4Runner, al fine di ottimizzare il prodotto. Le sfide in pista contribuiscono a rendere le auto stradali sempre più curate sul piano tecnico.

Il piano di Toyota

I colleghi di Autoblog hanno fatto una chiacchierata con i vertici della divisione Gazoo Racing di Toyota in vista del lancio della sua ammiraglia sportiva: la GR GT. Il reparto GR proporrà nuovi modelli con il suo marchio. Jeff Bal, Direttore del Programma Auto Sportive di Gazoo Racing, ha annunciato:

Gazoo Racing è un brand a sé stante, ma c’è una storia che spiega le sue origini e come le sue innovazioni possano trovare applicazione nei nostri prodotti: attualmente collaboriamo con Toyota. Non credo che vedremo mai il logo GR su una Lexus, non è nei nostri piani. GR sarà un’entità a sé stante, ma ispirerà altri marchi. Forse la prossima generazione di LX, IS F Sport o RAV4 integrerà qualcosa che è stato appreso e sviluppato a partire da un prodotto GR.

Nick Miller, Senior Manager di Motorsport e Prodotti Speciali per Toyota Nord America, ha aggiunto:

GR è una mentalità. Noi (Toyota) siamo nel mondo del motorsport dal 1957. Il mantra è spingere il veicolo al suo limite assoluto e individuare i punti di rottura, per poi distruggerli. Una volta capito fino a che punto dobbiamo spingere un componente per romperlo, rinforziamo quelle parti per renderle più resistenti e impedire che si rompano in gara. In teoria, se non si rompono in gara, significa che stiamo realizzando alcune delle migliori auto stradali di sempre.

Lexus beneficerà degli sviluppi

Gazoo Racing non solo creerà nuovi modelli, ma punterà a migliorare altri veicoli Toyota, Lexus e forse in futuro anche Crown, il brand di estremo lusso del Gruppo nipponico. L’obiettivo è offrire veicoli progettati per uno scopo specifico, con cui i guidatori possano entrare in sintonia, enfatizzando il DNA racing. Quindi aspettiamoci anche Lexus in futuro pepatissime e molto divertenti. Sarebbe interessante una erede della supercar Lexus LFA, disegnata da Leonardo Fioravanti. In merito all’impegno di Toyota nel WRC, Bal ha ricordato: