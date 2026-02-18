Nuova Toyota Yaris, le prime anticipazioni: in futuro ci sarà una versione elettrica

Toyota Yaris è un grande successo e i numeri di mercato sono molto chiari. Solo in Italia in tutto il 2025 ne sono state immatricolate 33.846 unità, a cui volendo possiamo aggiungere le 37.386 della versione Cross. La casa automobilistica giapponese guarda ovviamente al futuro e tra il 2027 e il 2028 dovrebbe arrivare la nuova generazione pronta a battere ancora nuovi record. Presto o tardi, anche la Yaris (qui la nostra prova) sarà proposta in versione 100% elettrica come ha confermato ai colleghi di Auto Express Andrea Carlucci, vicepresidente di Toyota Motor Europe.

Se c’è un produttore con una forte presenza nelle categorie inferiori, è Toyota. Abbiamo una posizione di leadership, con grande costanza nel tempo. Se la direzione è l’elettrificazione, credo che non potremo fare a meno di una versione completamente elettrificata. Quando, non posso dirlo, ma sembra abbastanza ovvio.

L’IBRIDO RIMARRÀ IL BARICENTRO DELLA YARIS

Sebbene in futuro la Toyota Yaris sarà proposta anche in versione elettrica, questo passaggio non avverrà a scapito di una variante ibrida che continuerà ad essere centrale nell’offerta di questo modello. Carlucci evidenzia infatti come l’approccio multienergia deve essere la soluzione da seguire. La nuova Toyota Yaris va dunque verso una possibile piattaforma multienergia che permetta di offrire diverse opzioni di motorizzazioni per poter accontentare le diverse esigenze della clientela.

La casa automobilistica giapponese ha già fatto sapere che questa sarà la direzione che prenderà con la Corolla di nuova generazione. Poggerà su di una piattaforma in grado di supportare motorizzazioni benzina, ibride e 100% elettriche. Tutte le Corolla avranno lo stesso stile e la stessa tecnologia degli interni, offrendo ai clienti diverse opzioni di propulsione per accontentare tutti i mercati. Lo stesso varrà per la prossima Yaris. L’attuale modello ibrido è tra le auto più efficienti della sua categoria. La nuova generazione dovrà fare lo stesso, se non addirittura migliorare le attuali specifiche. Il modello elettrico, quando Toyota deciderà di lanciarlo sul mercato, dovrà garantire un’autonomia attorno ai 400 km per poter competere alla pari con vetture del calibro della Renault 5 e della Volkswagen ID. Polo.

COME SARÀ LA NUOVA YARIS?

Continuerà ad essere un’hatchback a 5 porte e si caratterizzerà per un’evoluzione dell’attuale linguaggio design della casa automobilistica. Compatta nelle dimensioni ma con ambizioni da “grande”. L’allestimento GR Sport è piaciuto e quindi è possibile che venga nuovamente riproposto. Con la prossima generazione ci sarà anche una nuova GR Yaris? Non lo sappiamo ancora ma visto quanto Akio Toyoda ami queste piccole sportive, è probabile che abbiamo ancora un lungo futuro. Non rimane che attenere novità sul futuro della Toyota Yaris.