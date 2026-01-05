Nuova Volkswagen ID. Polo 2026: svelati interni e bagagliaio

La nuova Volkswagen ID. Polo sarà una delle più importanti novità 2026 della casa automobilistica tedesca. In passato, il costruttore aveva promesso che per la nuova compatta elettrica avrebbe proposto una nuova generazione di interni con uno stile meno minimalista per tornare a rendere disponibili pulsanti fisici per le principali funzionalità della vettura. Promessa mantenuta perché Volkswagen ha fornito un’anteprima degli interni della nuova ID. Polo da cui emergono diverse interessanti novità.

UNA NUOVA PLANCIA

Dietro al nuovo volante multifunzione a 2 razze troviamo il pannello da 10,25 pollici della strumentazione digitale, mentre al centro della plancia è stato collocato il display touch da 13 pollici del sistema infotainment la cui interfaccia grafica è stata rivista per essere ancora più intuitiva da utilizzare. Come accennato all’inizio, Volkswagen ha lavorato per migliorare l’usabilità di alcune funzionalità della vettura. Dunque, troviamo pulsanti fisici separati per le funzioni di climatizzazione e le luci di emergenza che sono integrati in una striscia sotto lo schermo dell’infotainment.

Ma non è finita qui perché tra il vano porta smartphone e i portabicchieri si trova una rotella, facilmente accessibile sia per il conducente che per il passeggero, che consente la regolazione del volume audio oltre alla selezione di tracce media e stazioni radio. L’ID.Light è stata ulteriormente sviluppata: questa striscia luminosa interattiva e intuitiva ora si estende non solo lungo la larghezza del cruscotto alla base del parabrezza, ma anche per la prima volta nelle porte anteriori.

Curiosità, Volkswagen ha deciso di proporre una sorta di modalità retrò. Con una sola pressione di un pulsante sul volante o tramite il sistema di infotainment, i display digitali dell’abitacolo adattano grafiche che richiamano il cruscotto della Golf I degli anni ’80.

Con il debutto della ID. Polo, Volkswagen introdurrà anche un nuovo software che offrirà più funzionalità. Ad esempio, arriverà la terza generazione di Travel Assist, che presto riconoscerà semafori rossi e segnali di stop, oltre a una guida comoda a un solo pedale

BAGAGLIAIO

Come già anticipato in passato, la nuova Volkswagen ID. Polo 2026 è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm, con passo misura 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare a quota 1.243 litri.