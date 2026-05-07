Volkswagen ID. Polo, provando ad acquistarla il prezzo raddoppia facilmente

Il prezzo fa tutto nella valutazione di un’auto da acquistare. Per questo spesso in tanti diffidano quando leggono “prezzo di partenza da…” perché non è raro che quella cifra (bassa e attraente) corrisponda spesso a una versione base della vettura. La nuova Volkswagen ID. Polo ne è un esempio perfetto. Si parlava di prezzo di lancio di circa 25.000 euro, ma aprendo il configuratore tedesco ci si accorge che, aggiungendo optional normali (senza pretendere troppo) si arriva facilmente a 50.499,80 euro (di cui 46.530 euro di auto e il resto di accessori dal catalogo ufficiale Volkswagen). Quasi il doppio.

Come si passa da 25.000 a 50.000 euro

La ID. Polo è disponibile in tre allestimenti: Trend, Life e Style. La Trend parte da 24.995 euro ma sarà ordinabile solo da metà luglio 2026 e monta esclusivamente la batteria da 37 kWh. La Life aggiunge dotazioni come il cruise control adattivo, la retrocamera e i sensori di parcheggio anteriori, e offre la batteria da 52 kWh come optional. La Style la include di serie e aggiunge fari Matrix LED, sedili comfort e un’atmosfera più premium. È qui che le cose cambiano. L’auto porta il nome Polo, ma per dotazione è da collocare in una categoria superiore. Chi vuole la batteria più grande (52 kWh, autonomia fino a 454 km, ricarica fino a 105 kW) deve scegliere almeno la versione Life con optional o direttamente la Style. Una scelta che porta il prezzo a lievitare.

Partendo dalla Style a 36.995 euro, ogni aggiunta sembra ragionevole presa singolarmente. Un pacchetto sedili comfort da 750 euro, poi i sistemi di assistenza avanzata per altri 1.145 euro, il pacchetto infotainment migliorato (750 euro), l’impianto audio Harman Kardon (680 euro), il tetto panoramico (830 euro) e il gancio traino (810 euro). Nessuna voce, presa da sola, sembra eccessiva. Ma sommate una dopo l’altra, seguendo la logica del “già che ci sono”, portano il prezzo dell’auto a 46.530 euro, garanzia estesa inclusa.

Il salto finale ai 50.500 euro lo fanno gli accessori del catalogo ufficiale come materassini, vasca per il bagagliaio, seggiolino per bambini, box da tetto (799 euro), portabiciclette pieghevole (825 euro) e il relativo supporto per il tetto (319 euro). Pezzi che non rendono l’auto più veloce, ma che molte famiglie comprano davvero.

Listino prezzi da noi

È chiaro che nessuno compra davvero tutto il catalogo degli accessori in una volta sola. Ma quello che ha colpito in molti è che passare da una Polo “accessibile” a una Polo ben equipaggiata avviene per gradi, con scelte che singolarmente sembrano ovvie. Il prezzo da 25.000 euro esiste, ma riguarda una versione non ancora ordinabile, con la batteria più piccola e senza la maggior parte di quelle dotazioni che molti darebbero per scontate. È una strategia di marketing, è chiaro, ma racconta anche di quanto poco accessibili siano davvero le auto, almeno così come le vorrebbero chi le acquista.

Intanto, è uscito anche il listino prezzi per l’Italia:

ID.Polo Edition 1: ha un prezzo di listino di 35.000 euro , proposto in promozione a 29.950 euro con permuta o rottamazione;

ha un prezzo di listino di , proposto in promozione a con permuta o rottamazione; ID.Polo Edition 1 More: la versione top di gamma, che include tetto panoramico, fari IQ.Light LED Matrix e telecamera a 360°, è disponibile a 38.400 euro.

Per la versione “base”, come detto, bisognerà aspettare l’estate.