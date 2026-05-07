Alfa Romeo Junior, l'ultimo aggiornamento porta in dote più tecnologia

All’Alfista puro, quello intransigente e vecchia scuola, guai a parlargli della Junior. Le argomentazioni sono ben note. Eppure, nonostante le perplessità di alcuni, la più piccola delle Alfa Romeo attualmente in commercio ha raccolto oltre 73.000 ordini dal lancio, che risale a quasi due anni fa. Praticamente viaggia sopra i 35.000 ordini all’anno e di fatto è il modello che sta trainando il Biscione, che può contare in gamma sulla rinnovata Tonale e sulle eccellenti ma stanche Giulia e Stelvio. Alla fine di questo preambolo, arriviamo alla novità più succosa: gli aggiornamenti della Junior che si appresta a diventare ancora più tecnologica. Nel competitivo segmento B-SUV serve anche questo.

Più ricca, senza compromessi

Dunque, la principale novità riguarda l’arricchimento dei contenuti tecnologici per gli allestimenti Sprint e Ti. Da oggi, queste versioni integrano di serie dotazioni precedentemente disponibili solo a pagamento. I conducenti potranno adesso contare sull’Adaptive Cruise Control, il caricatore wireless per smartphone, il sistema Keyless Entry e la retrocamera a 180°.

La sicurezza e la manovrabilità della Junior migliora grazie ai sensori di parcheggio a 360°, al Blind Spot Monitoring e agli specchietti ripiegabili elettricamente e riscaldati. Per le versioni ibride, inoltre, il piacere di guida è enfatizzato dal volante in pelle con palette del cambio integrate.

Personalità e versioni speciali

L’allestimento Ti continua a distinguersi per il suo body kit nero lucido e l’ambient lighting ricercato. Una novità significativa riguarda la serie speciale dedicata alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che cambia nome in Sport Speciale: un tributo all’Heritage del marchio che mantiene i pregiati interni in Alcantara e riceve tutti gli aggiornamenti tecnologici della nuova gamma. Queste evoluzioni sono trasversali e disponibili sia per le motorizzazioni elettriche sia per le ibride, inclusa la versione Q4 a trazione integrale.

Listino prezzi e offerte

La nuova gamma è proposta con un finanziamento dedicato che permette di mettersi al volante della versione Sprint con rate da 159 euro al mese. Entrando nel dettaglio, l’Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 da 145 CV in allestimento Sprint ha un prezzo di listino di 32.950 euro.

Grazie al contributo del marchio e in caso di permuta, il prezzo scende a 29.450 euro, arrivando a 27.450 euro se si aderisce al finanziamento Stellantis Financial Services. Questa promozione è valida fino al 31 maggio 2026.