Brembo avvia la produzione dell’impianto frenante digitale senza liquido dei freni

La meccanica sta sparendo dalle automobili. Nessun giudizio positivo o negativo, ma una constatazione frutto dell’evoluzione dei motori, ma anche dell’eliminazione del collegamento fisico tra volante e ruote (la tecnologia steer-by-wire) e, presto, anche dell’impianto dei freni per come siamo abituati a conoscerlo. In futuro, infatti, tra il pedale del freno e l’impianto frenante non ci sarà nulla di meccanico o idraulico. Solo elettronica, software e attuatori. È quello che promette il sistema Brembo Sensify, annunciato per la prima volta nel 2021 e ora entrato in produzione di serie.

Come funziona il sistema Brembo Sensify

L’impianto frenante è rimasto sostanzialmente invariato per decenni. Al di là dell’introduzione dell’ABS e del controllo della stabilità, la sostanza è rimasta la stessa. Le auto frenano perché il piede del guidatore esercita pressione sul pedale, il liquido idraulico trasmette quella forza alle pinze, le pinze stringono i dischi e l’auto rallenta e si ferma. Il sistema Sensify elimina questo schema. Non ci sono circuiti idraulici, non c’è liquido, non c’è trasmissione meccanica della forza. Ogni ruota riceve un segnale elettronico e dispone di un proprio attuatore che gestisce la frenata in modo indipendente.

Il risultato è una precisione di controllo impossibile da raggiungere con il sistema meccanico tradizionale. Il sistema può modulare la forza frenante su ciascuna ruota in tempo reale, adattandosi alle condizioni del fondo stradale, alla distribuzione del carico e al comportamento dinamico del veicolo in quel preciso momento. Brembo sostiene che questo si traduce in distanze di frenata ridotte e comportamento più stabile in condizioni variabili, promesse già testate in collaborazione con Michelin, che integra i dati degli pneumatici connessi nell’algoritmo di Sensify.

Non si conosce ancora il costruttore destinatario

Brembo ha annunciato di aver avviato la produzione di serie, ma non ha specificato per quale costruttore. L’azienda parla genericamente di “un importante produttore globale di veicoli” e non aggiunge dettagli, citando accordi di riservatezza. Quello che è noto è che il sistema è montato di serie sul 100% dei veicoli prodotti da questo costruttore (non come optional o pacchetto aggiuntivo, ma come dotazione standard) e che Brembo ha già firmato contratti aggiuntivi con nuovi clienti, con l’obiettivo di equipaggiare centinaia di migliaia di veicoli ogni anno.

L’annuncio di Brembo arriva in un momento in cui l’industria automobilistica sta andando in maniera decisa verso i sistemi by-wire (sterzo e frenata gestiti dall’elettronica anziché da collegamenti meccanici). La Cina ha già iniziato a montare il brake-by-wire su modelli di serie come la Chery Exeed EX7, e Ford e GM starebbero lavorando a soluzioni analoghe per i loro pickup.

Va precisato che al momento Brembo non specifica come vengono gestiti i guasti e i problemi del sistema. È una delle perplessità e delle critiche più ricorrenti. Sarà interessante vedere quali sistemi di sicurezza ha previsto Brembo per questo tipo di soluzione.