Bollo auto, sconto del 5% con la domiciliazione bancaria: chi può richiederlo

Tra i costi di gestione di un’auto, il bollo (la tassa di possesso) è quella che incide meno rispetto all’assicurazione, la manutenzione e il rifornimento di carburante. Eppure spesso, più per dimenticanza che altro, finisce per essere pagata in ritardo. Con conseguente necessità di dover saldare anche le relative sanzioni. Anche per questo diverse regioni (questa tassa è un tributo regionale) hanno attivato il servizio per la domiciliazione bancaria. Dopo la Lombardia e il Lazio, ora anche il Piemonte consente di pagare il bollo con l’addebito diretto sul conto corrente unendo a questo vantaggio pratico anche uno sconto sul costo del tributo.

Come attivare il servizio

La Regione Piemonte ha reso operativa la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica con una riduzione del 5% sull’importo dovuto. La scelta della Regione Piemonte è orientata a contrastare un fenomeno molto diffuso. Il bollo auto, infatti, è una delle tasse più evase in Italia. Ogni anno circa il 15% dei contribuenti non paga puntualmente, per un mancato gettito nazionale che supera il miliardo e mezzo di euro. In Piemonte, lo scorso anno erano emersi 325 milioni di euro di arretrati non riscossi tra il 2018 e il 2023. La domiciliazione bancaria automatizza il pagamento e lo rende tracciabile provando almeno a intervenire su chi il bollo lo vorrebbe pagare, ma spesso si dimentica di farlo.

Per attivare il servizio occorre accedere al portale Tassa Auto Piemonte tramite SPID, CIE o CNS, inserire i dati del veicolo e il proprio IBAN. Il mandato di addebito deve essere attivo almeno 60 giorni prima della scadenza del bollo. È prevista una commissione bancaria di 1 euro per ogni pagamento. Il servizio è riservato alle persone fisiche proprietarie di un massimo di dieci veicoli, mentre restano esclusi i veicoli a noleggio o in leasing, quelli con più di 30 anni di anzianità e i ciclomotori.

Obiettivo ridurre i ritardi

In Piemonte lo sconto è minimo (5%), in Lombardia è del 15% e nel Lazio del 10%. È evidente che, più che il risparmio economico in sé, la misura ha come interesse quello di ridurre i ritardi nei pagamenti e dare ai proprietari di automobili la comodità di non doversi preoccupare ogni anno del pagamento di questa tassa.