Geely Eva Cab: il robotaxi che decide 3 volte più velocemente dell'uomo

Al Salone dell’Auto di Pechino 2026, Geely ha presentato Eva Cab. Non è la classica auto elettrica. Bensì il primo prototipo di Robotaxi nativo progettato per eliminare definitivamente la figura del conducente.

Un salto evolutivo oltre l’intelligenza umana

Il cuore di Eva Cab è un sistema computazionale. Che va totalmente oltre gli standard attuali. Grazie al modello Step 3.5 da 196 miliardi di parametri e a una potenza di calcolo di 1.400 TOPS, il veicolo vanta una velocità di inferenza di 350 TPS. Stiamo parlando una lingua complicata vero… ma tradotto in termini pratici? L’auto prende decisioni tre volte più velocemente di un uomo.

La vera innovazione risiede nel World Action Model (WAM). Superando il vecchio schema percezione-reazione, Eva Cab è in grado di effettuare una “micro-deduzione" costante. Questo le permette di gestire con naturalezza il 99% delle situazioni stradali. E compresi i compiti più ostici… come la navigazione su strade di campagna dove la segnaletica è del tutto assente.

Sicurezza totale e un design senza precedenti

E attenzione. Dimenticate il cruscotto tradizionale. L’abitacolo di Eva Cab è stato svuotato. Non c’è il volante, né pedali, né comandi convenzionali. Tutto è gestito da una rete di 43 componenti di percezione (LiDAR e telecamere HD) che garantiscono una visione a 360° senza angoli morti.

La precisione di guida è quasi chirurgica. Geely dichiara un successo del 95% nelle inversioni a U complesse. Una delle manovre che ha sempre messo più a dura prova i sistemi autonomi. A supporto di questa precisione interviene l’AI, capace di rispondere in soli 4 millisecondi per correggere la traiettoria o evitare pericoli improvvisi, chiaramente con l’obiettivo dichiarato di non perdere mai il controllo del mezzo.

Tra ambizioni e sfide di mercato

Il cronoprogramma è già fissato. Geely, insieme a Caocao Mobility (servizio di mobilità eco-responsabile ato dal gruppo Geely), prevede di lanciare la produzione di massa e le prime operazioni commerciali nel 2027.

Tuttavia, il cammino non è privo di incognite. Se da un lato Eva Cab promette di rivoluzionare i trasporti, dall’altro Geely deve fare i conti con i recenti rallentamenti industriali. La collaborazione tra il brand Zeekr e Waymo non sembra aver portato i frutti sperati e le vendite del modello Zeekr Mix sul mercato cinese si sono praticamente azzerate nell’ultimo anno, sollevando dubbi sulla velocità con cui il pubblico accoglierà queste innovazioni radicali.