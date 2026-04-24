Porsche Cayenne Coupé Electric: evoluzione della specie

Il lancio di una nuova Porsche tende, solitamente, a mettere tutti d’accordo, ma quest’oggi vi parleremo di un modello che nasce per dividere. La Cayenne Coupé Electric prende vita con proporzioni generose e prestazioni elettriche straordinarie, ma riuscirà a diventare una bestseller? La Casa teutonica non può più concedersi passi falsi.

Il design si colloca tra i modelli più accattivanti e sportivi dell’intero segmento SUV. Un misto tra la versione tradizionale a ruote alte con un profilo da 911. Sulla Coupé rialzata, al Salone di Pechino 2026, non è passato inosservato il tetto della 911, noto in Porsche come flyline. I modelli coupé presentano un parabrezza progettato appositamente per trasmettere un forte senso di sportività.

Dimensioni e potenza

Con una lunghezza di 4.985 mm e una larghezza di 1.980 mm (specchietti esclusi), la Cayenne Coupé full electric non si discosta dalle misure del SUV, ad eccezione per l’altezza massima, inferiore di 24 mm e pari a 1.650 mm. Nonostante le forme sportive, la vettura offre un elevato livello di praticità, garantendo un volume di carico compreso tra 5341 e 1.347 litri e un vano bagagli anteriore con una capacità aggiuntiva di 90 litri.

I sedili posteriori, disponibili nelle configurazioni a due posti o 2+1, sono regolabili elettricamente in due posizioni. Si nota un gancio traino con portata fino a 3,5 tonnellate. Thomas Stopka, responsabile Exterior Design presso Porsche Style, ha annunciato:

La linea del tetto leggermente inclinata scivola con eleganza sulle ampie fiancate dell’auto e conferisce alla Cayenne Coupé un carattere particolarmente sportivo. Linee tracciate con precisione, proporzioni ampie e listelli dei finestrini laterali in nero lucido definiscono uno stile che trasuda sportività in ogni dettaglio. Esuberante e dall’assetto deciso, la nuova Cayenne Coupé Electric è una sportiva in tutto e per tutto.

Lo spoiler posteriore adattivo è perfettamente integrato nella carrozzeria, unendo una linea moderna a un tetto che consente di abbassare la resistenza aerodinamica. Il coefficiente aerodinamico (Cx) del nuovo modello è pari a 0,23 con una crescita dell’autonomia sul ciclo misto (WLTP) della Cayenne Coupé Electric fino a 18 chilometri rispetto al modello SUV, per un massimo di 669 km a seconda della versione.

Tre diverse anime

I vertici di Porsche hanno deciso di lavorare su tre proposte per rispondere a tutte le esigenze dei clienti:

Cayenne Coupé Electric da 300 kW (408 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control che tocca i 325 kW (442 CV), scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima di 230 km/h: prezzo in Italia a partire da 113.008 euro;

da 300 kW (408 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control che tocca i 325 kW (442 CV), scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima di 230 km/h: prezzo in Italia a partire da Cayenne S Coupé Electric da 400 kW (544 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 490 kW (666 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, top speed di 250 km/h: prezzo in Italia a partire da 134.934 euro;

da 400 kW (544 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 490 kW (666 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, top speed di 250 km/h: prezzo in Italia a partire da Cayenne Turbo Coupé Electric da 630 kW (857 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 850 kW (1.156 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, velocità massima di 260 km/h2: prezzo in Italia a partire da 172.662 euro.

I prezzi sono certamente alti, ma la Coupé a zero emissioni è un concentrato di tecnologia con sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori e vanta, su richiesta, il sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride. Su tutti i modelli è possibile aggiungere l’asse posteriore sterzante con un angolo di sterzata fino a 5 gradi. La Cayenne Coupé Electric può ricaricarsi fino a 390 kW utilizzando un caricatore rapido in corrente continua compatibile e, in condizioni specifiche, arriva addirittura a 400 kW3. La ricarica può essere effettuata anche in corrente alternata fino a 11 kW utilizzando il caricatore di bordo fornito di serie, mentre quello da 22 kW è disponibile come optional.

Gli interni ricalcano il Porsche Driver Experience del SUV, che include un quadro strumenti completamente digitale, il Flow Display centrale, oltre a uno schermo per il passeggero e, in opzione, un head-up display AR. Una tecnologia intuitiva, integrata da comandi analogici migliorati dal punto di vista ergonomico. Con pacchetto Sport Chrono, la dotazione di serie della Cayenne Coupé Electric è ancora più completa. La versione Sport consente un alleggerimento sulla bilancia fino a 17,6 kg, con un abitacolo più sportivo.