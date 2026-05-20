La Macan solca le onde: arriva la Frauscher x Porsche 790 Spectre

Il mondo delle auto sportive e quello della nautica si incontrano grazie alla collaborazione tra Porsche e lo storico cantiere austriaco Frauscher, iniziata nel 2023, che apre un nuovo capitolo. Dopo il successo della 850 Fantom, la nuova Frauscher x Porsche 790 Spectre ha debuttato in acqua in anteprima mondiale a Gargnano, sul Lago di Garda. Si tratta di una barca sportiva costruita attorno alla meccanica elettrica della Porsche Macan.

Un design che richiama Porsche

Lo stile della 790 Spectre è un tributo al linguaggio di design di Porsche. Tanti i riferimenti alle vetture di Zuffenhausen, come il pulsante di avviamento a sinistra, il volante rivestito in similpelle originale e la strumentazione circolare che richiama le sportive tedesche. La personalizzazione è massima: i clienti possono anche scegliere il colore per lo scafo attingendo alla palette Paint to Sample di Porsche, inclusa l’esclusiva verniciatura Darkteal Metallic a undici strati, applicata in modo artigianale.

La potenza della Macan Turbo

Il cuore della 790 Spectre è il motore full electric da 400 kW di potenza derivato direttamente dalla Macan Turbo a cui è abbinata una batteria da 100 kWh con architettura a 800 Volt, così come la sportiva di Zuffenhausen. Anche la gestione elettronica del motore è la stessa della Macan. Per sfruttare a pieno la potenza a disposizione, Frauscher ha sviluppato uno scafo completamente nuovo: è lungo 7,97 metri e consente di ottenere una navigazione precisa e sicura anche ad alta velocità, in pieno stile Porsche.

Dalle onde alla strada

Per coronare questa collaborazione, Porsche ha presentato la Macan Turbo “Concept Lago", uno studio di design che porta su strada il mondo della nautica con rivestimenti in teak e una bussola integrata nella plancia. La vettura per ora rimane un concept, mentre la 790 Spectre è già ordinabile con un prezzo che parte da 511.500 euro (IVA esclusa).