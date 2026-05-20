Hyundai: la versione Dark Line arriva anche su i20 e Bayon

Dopo il successo riscosso sulla Tucson, Hyundai introduce l’allestimento Dark Line anche sui modelli i20 e Bayon. Questa versione è pensata specificamente per l’Italia e si distingue per il look più grintoso e per la dotazione tecnologica completa. Così il marchio coreano punta a intercettare un pubblico attento al design e al rapporto qualità-prezzo.

Hyundai i20 Dark Line

Hyundai Bayon Dark Line

La nuovasi riconosce per i numerosi dettagli income i cerchi in lega da 16 pollici, il tetto a contrasto, i montanti e le calotte degli specchietti. L’abitacolo presenta il volante rivestito in pelle, un rivestimento scuro del cielo e dei montanti e un impianto audio con tweeter dedicati. La dotazione tecnologica comprende un display touchscreen da 10,25 pollici, la strumentazione digitale Supervision, i servizi connessie gli aggiornamenti over-the-air. Per quanto riguarda la sicurezza, il pacchettoinclude sistemi avanzati come la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia e il rilevamento della stanchezza. Spinta dal motore 1.0 T-GDI da 90 CV abbinato al cambio manuale, la i20 Dark Line è offerta a un prezzo che parte da

Aggiornamenti anche per la Tucson

Anche la Bayon guadagna una presenza su strada più dinamica e decisa. Oltre ai dettagli neri lucidi e al badge dedicato sulle fiancate, il B-SUV coreano adotta i fari Full LED e la firma luminosa. Gli interni si caratterizzano per le stesse le finiture scure della i20, mentre completano la dotazione il doppio schermo da 10,25 pollici e una ricca suite di sistemi ADAS. Abbinata alla motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV, la Bayon Dark Line è disponibile con prezzi da

Un’altra novità è rappresentata dall’aggiornamento dellaper il Model Year 2027. Il SUV di medie dimensioni vede l’introduzione, tra le altre cose, di nuovi cerchi in lega, pur mantenendo invariato il prezzo. Il listino parte da 34.900 euro per la versione benzina e da 39.000 euro per la full hybrid.