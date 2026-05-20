Hyundai: la versione Dark Line arriva anche su i20 e Bayon
L’allestimento Dark Line, sviluppato appositamente per il mercato italiano, si distingue per il design sportivo e per le dotazioni premium a prezzi competitivi.
Dopo il successo riscosso sulla Tucson, Hyundai introduce l’allestimento Dark Line anche sui modelli i20 e Bayon. Questa versione è pensata specificamente per l’Italia e si distingue per il look più grintoso e per la dotazione tecnologica completa. Così il marchio coreano punta a intercettare un pubblico attento al design e al rapporto qualità-prezzo.
Hyundai i20 Dark Line
i20 Dark Line è offerta a un prezzo che parte da 19.900 euro.
Hyundai Bayon Dark Line
Bayon guadagna una presenza su strada più dinamica e decisa. Oltre ai dettagli neri lucidi e al badge dedicato sulle fiancate, il B-SUV coreano adotta i fari Full LED e la firma luminosa Seamless Horizon Lamp. Gli interni si caratterizzano per le stesse le finiture scure della i20, mentre completano la dotazione il doppio schermo da 10,25 pollici e una ricca suite di sistemi ADAS. Abbinata alla motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV, la Bayon Dark Line è disponibile con prezzi da 23.900 euro.
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