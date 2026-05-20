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Hyundai: la versione Dark Line arriva anche su i20 e Bayon

L’allestimento Dark Line, sviluppato appositamente per il mercato italiano, si distingue per il design sportivo e per le dotazioni premium a prezzi competitivi.

Hyundai: la versione Dark Line arriva anche su i20 e Bayon
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 20 mag 2026
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Dopo il successo riscosso sulla Tucson, Hyundai introduce l’allestimento Dark Line anche sui modelli i20 e Bayon. Questa versione è pensata specificamente per l’Italia e si distingue per il look più grintoso e per la dotazione tecnologica completa. Così il marchio coreano punta a intercettare un pubblico attento al design e al rapporto qualità-prezzo.

Hyundai i20 Dark Line

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La nuova Hyundai i20 Dark Line si riconosce per i numerosi dettagli in Glossy Black come i cerchi in lega da 16 pollici, il tetto a contrasto, i montanti e le calotte degli specchietti. L’abitacolo presenta il volante rivestito in pelle, un rivestimento scuro del cielo e dei montanti e un impianto audio con tweeter dedicati. La dotazione tecnologica comprende un display touchscreen da 10,25 pollici, la strumentazione digitale Supervision, i servizi connessi Bluelink e gli aggiornamenti over-the-air. Per quanto riguarda la sicurezza, il pacchetto Hyundai SmartSense include sistemi avanzati come la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia e il rilevamento della stanchezza. Spinta dal motore 1.0 T-GDI da 90 CV abbinato al cambio manuale, la i20 Dark Line è offerta a un prezzo che parte da 19.900 euro.

Hyundai Bayon Dark Line

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Anche la Bayon guadagna una presenza su strada più dinamica e decisa. Oltre ai dettagli neri lucidi e al badge dedicato sulle fiancate, il B-SUV coreano adotta i fari Full LED e la firma luminosa Seamless Horizon Lamp. Gli interni si caratterizzano per le stesse le finiture scure della i20, mentre completano la dotazione il doppio schermo da 10,25 pollici e una ricca suite di sistemi ADAS. Abbinata alla motorizzazione 1.0 T-GDI da 90 CV, la Bayon Dark Line è disponibile con prezzi da 23.900 euro.

Aggiornamenti anche per la Tucson

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Un’altra novità è rappresentata dall’aggiornamento della Tucson Dark Line per il Model Year 2027. Il SUV di medie dimensioni vede l’introduzione, tra le altre cose, di nuovi cerchi in lega Satin Grey da 19 pollici, pur mantenendo invariato il prezzo. Il listino parte da 34.900 euro per la versione benzina e da 39.000 euro per la full hybrid.

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