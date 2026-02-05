Offerta Hyundai i20, da 85 euro al mese con permuta o rottamazione e finanziamento

Hyundai i20 è uno dei modelli più importanti della gamma della casa automobilistica coreana. Da quando è stata lanciata la prima generazione nel 2008, sul mercato italiano ne sono state vendute circa 140 mila unità, diventando così uno dei modelli di maggior successo nella storia recente di Hyundai e nel segmento B. Adesso, la casa automobilistica ha deciso di mettere in offerta la Hyundai i20 fino al 27 febbraio. Con permuta o rottamazione e finanziamento, sarà possibile portarla a casa con rate da 85 euro al mese. Entriamo nei dettagli e vediamo le condizioni della promozione.

HYUNDAI I20: CARATTERISTICHE TECNICHE

Hyundai i20 misura 4.065 mm lunghezza x 1.775 mm larghezza x 1.450 mm altezza, con un passo di 2.580 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 352 litri che possono salire a 1.165 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Di recente la casa automobilistica ha aggiornato la i20 al Model Year 2026.

Tra le novità, oltre ad una razionalizzazione della gamma, spariscono le precedenti motorizzazioni in favore del nuovo benzina omologato Euro 6E-bis. Si tratta di un 1.0 T-GDi da 90 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti o a una trasmissione automatica a 7 marce. L’offerta riguarda la versione Connectline con un listino che parte da 21.850 euro. La dotazione di serie prevede, tra le altre cose:

Sistema di navigazione con display touchscreen da 10,25 pollici

Sensori di parcheggio posteriori con retrocamera

Cerchi in lega da 16 pollici

Climatizzatore manuale

Cluster Supervision da 10,25 pollici

Suite di sistemi di assistenza alla guida Hyundai Smart Sense

L’OFFERTA: SCONTO, FINANAZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Per Hyundai i20 è previsto un bonus di 2.000 euro e con permuta o rottamazione è previsto un ulteriore sconto di 1.000 euro che porta il prezzo a 18.850 euro. Con un anticipo di 6.140 euro, sarà possibile mettersi nel garage di casa la Hyundai i20 con rate da 85 euro al mese. TAN 0,99% (tasso fisso) – TAEG 2,69% (tasso fisso). Di seguito le complete condizioni dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.