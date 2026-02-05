La nuova Hyundai IONIQ 3 avvistata in Nord Europa durante i test invernali | Foto spia

Mancano pochi mesi alla presentazione della nuova Hyundai IONIQ 3, una delle novità più importanti che la casa automobilistica porterà al debutto nel corso del 2026. Lo sviluppo sta volgendo oramai al termine e si moltiplicano gli avvistamenti dei muletti intenti ad effettuare i test su strada. La nuova IONIQ 3 è stata adesso intercettata sulle strade innevate del Nord Europa. In questo periodo dell’anno, le case automobilistiche, come ben sappiamo, sono solite effettuare i test invernali per collaudare le loro nuove vetture in condizioni climatiche molto difficili per la meccanica. Il nuovo muletto appare ovviamente ancora camuffato con pellicole a coprire la carrozzeria ma al di sotto le forme sono oramai quelle definitive.

IL DEBUTTO SI AVVICINA

Il nuovo modello dovrebbe avere una lunghezza di poco meno di 4,3 metri e quindi inserirsi nel sempre più combattuto segmento B. Si tratterà di una piccola hatchback che presenterà alcuni richiami al Concept Three che aveva fatto il suo debutto nel settembre scorso al Salone di Monaco. La vettura dovrebbe quindi adottare il nuovo linguaggio di design “Art of Steel". Si caratterizzerà quindi per un frontale basso, un tetto che scende progressivamente verso il posteriore dove ci sarà un caratteristico ducktail, cioè un piccolo spoiler. In ogni caso, sia davanti e sia dietro saranno presenti i gruppi ottici Parametric Pixel, elemento distintivo delle elettriche della famiglia IONIQ.

In questa ultima tornata di foto spia non si vedono gli interni ma questo non è un problema perché precedenti scatti avevano permesso di dare un’occhiata all’abitacolo che presenterà alcuni elementi molto interessanti. Dietro al nuovo volante, ma in posizione rialzata sulla plancia sarà presente un piccolo display per la strumentazione digitale. Centralmente, invece, ci sarà il display del nuovo sistema infotainment PLEOS basato su Android Automotive che offre un’interfaccia grafica inedita. Al di sotto troveremo alcuni comandi fisici che permetteranno di gestire una serie di funzioni della vettura.

Ancora non ci sono informazioni precise sui powertrain. La nuova Hyundai IONIQ 3 è un modello nato pensando soprattutto al mercato europeo e si dice che potrebbe essere strettamente imparentato con KIA EV3 e KIA EV4. Il conto alla rovescia per il suo debutto è già iniziato e quindi presto ne sapremo molto di più.