La nuova Hyundai IONIQ 3 è quasi pronta, il conto alla rovescia è iniziato: cosa sappiamo

Il debutto della nuova Hyundai IONIQ 3 è atteso del corso dei prossimi mesi. Sebbene una data precisa ancora non ci sia, la casa automobilistica coreana fa sapere che il conto alla rovescia è già iniziato. Sul mercato italiano, comunque, arriverà entro la fine dell’anno. La nuova compatta elettrica che avrà una lunghezza di poco meno di 4,3 metri, tradurrà in realtà molti di quei concetti che abbiamo visto all’interno del Concept THREE che aveva fatto il suo debutto a settembre al Salone d Monaco 2025.

COME SARÀ LA NUOVA HYUNDAI IONIQ 3?

Come il concept, anche la IONIQ 3 adotterà il nuovo linguaggio di design “Art of Steel". IONIQ 3 erediterà dal concept la silhouette Aero Hatch, frontale basso, tetto che scende progressivamente verso il posteriore e un caratteristico ducktail, un piccolo spoiler. Le forme della nuova compatta elettrica che entrerà nel segmento B sono già abbastanza chiare dato che abbiamo già visto diverse foto spia della vettura. L’anteriore e il posteriore saranno dotati dei gruppi ottici Parametric Pixel come sui più recenti modelli della gamma IONIQ. Al posteriore possiamo effettivamente notare un piccolo lunotto inclinato e al termine un piccolo spoiler.

Abbiamo già alcune prime informazioni sull’abitacolo che è stato protagonista di alcuni scatti spia in cui abbiamo visto in posizione rialzata sulla plancia un piccolo display per la strumentazione digitale. Centralmente, invece, ci sarà il display del nuovo sistema infotainment PLEOS che offre un’interfaccia grafica rivista. Per quanto riguarda la meccanica, al momento sappiamo che la vettura poggerà sulla piattaforma E-GMP nella versione con architettura a 400 V. Nei prossimi mesi è probabile che ne sapremo di più visto che si sta avvicinando il momento della presentazione. La nuova IONIQ 3 sarà parte molto importante del piano di crescita di Hyundai nel mercato europeo.