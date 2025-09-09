Hyundai Concept Three al Salone di Monaco: anticipa la nuova IONIQ 3

Hyundai, al Salone di Monaco 2025, ha svelato Concept Three che non fa altro che anticipare la IONIQ 3, una compatta elettrica che arriverà nel 2026 e che entrerà nel combattuto segmento B europeo.

Il debutto globale dell’innovativo Concept THREE all’IAA Mobility 2025 anticipa il prossimo importante passo nel percorso di elettrificazione di Hyundai. Questa innovativa concept car compatta, infatti, apre la strada all’ingresso di Hyundai un nuovo segmento EV che si affiancherà a quelli che vedono già oggi una presenza del Brand.

Parole molto chiare che fanno capire che Hyundai sta lavorando ad una compatta elettrica che andrà a posizionarsi sopra la Inster e che avrà una lunghezza attorno ai 4,3 metri. Già perché il concept misura 4.287 mm lunghezza x 1.940 mm larghezza x 1.428 mm altezza, con un passo di 2.722 mm.

DESIGN: ART OF STEEL

Hyundai ha deciso di rispondere alla crescente domanda del mercato europeo di veicoli elettrici compatti. Come? Ma ovviamente con un suo modello derivato da questo concept che “prefigura una soluzione di mobilità pratica e accessibile, ma che si pone l’obiettivo di donare ai clienti un’esperienza emozionale e coinvolgente“. Queste, le parole di Hyundai nel descrive il nuovo concept. Più nel dettaglio, Concept Three si caratterizza per adottare il linguaggio di design “" che si “ispira alle avanzate tecnologie siderurgiche di Hyundai“. Le vettura presenta volumi fluidi e linee precise che “evocano la qualità estetica distintiva dell’acciaio". Gli esterni presentano poi una finitura con effetto anodizzato che enfatizza il linguaggio stilistico Art of Steel. Il frontale ed il posteriore della vettura si mettono in evidenza per la presenza gruppi ottici, elemento distintivo delle elettriche della famiglia IONIQ di Hyundai.Parlando invece dell’abitacolo, gli. Si caratterizzano per la presenza di, con i vetri di colore giallo, tinta ripresa anche nei cerchi in lega. Gli interni prevedono l’uso di materiali sostenibili come tessuti ricavati dal recupero dei rifiuti marini e schiuma di alluminio leggera. Questi materiali richiamano l’impegno a lungo termine di Hyundai nel ridurre l’impatto ambientale. Presenti diversi piccoli schermi che attraverso dei widget permettono di personalizzare le impostazioni dell’auto in base alle esigenze dei passeggeri.

Le specifiche tecniche del concept? A parte le dimensioni menzionate in precedenza, non sappiamo altro. Nulla è stato detto sui powertrain. Non rimane che attendere novità sull’arrivo della IONIQ 3. In ogni caso la strategia della casa automobilistica è molto chiara e precisa: entro il 2027, ogni modello offerto in Europa sarà disponibile con almeno una versione elettrificata. A livello globale, l’azienda lancerà 21 EV entro il 2030 per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei clienti.