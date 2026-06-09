Genesis GV60 Magma, il prezzo del nuovo bolide coreano

La Casa automobilistica Genesis, facente parte di Hyundai, è diventata la punta di diamante del Gruppo con sede a Seoul. Il primo modello 100% elettrico ad alte prestazioni del produttore vanta performance di assoluto spessore, un look distintivo e un’impostazione sportiva nata per arricchire lo stile di guida degli amanti della velocità.

Elaborata sulla base della GV60, il GV60 Magma aggiunge quel tocco in più che la proietta nella nuova era del “Design Driven Performance” di Genesis. Il marchio sta avendo un impatto importante anche nel Vecchio Continente. Nel 2022 venne annunciato l’arrivo in Europa del crossover SUV GV60, primo modello elettrico della Casa basato su piattaforma E-GMP.

Piede sul gas

La crescita del marchio premium ha portato nel dicembre 2024 alla nascita del reparto Magma Racing e, parallelamente, è stata svelata l’hypercar GMR-001 che ha fatto il suo debutto nel WEC ​​alla 6 Ore di Imola del 2026 nella categoria Hypercar, ed è destinata a esordire nel Campionato IMSA SportsCar a partire dal prossimo anno.

Il nuovo GV60 Magma, sfruttando l’esperienza racing di Genesis, è già disponibile in Svizzera a partire da 96.900 CHF, poco più di 105.000 euro. Il prezzo include tutti gli interventi di assistenza e manutenzione secondo il piano di 5 anni o, in alternativa, di 75.000 km. Di serie, il modello propone una equipaggiamento con specifici elementi di design Magma e componenti proiettati alle massime performance.

Una supercar rialzata

Il GV60 Magma combina una guida eccitante con un comfort raffinato. I due motori elettrici toccano regimi superiori a 20.000 giri/min e producono una coppia massima di 790 Nm. In modalità Boost il guidatore sentirà la spinta di 650 CV per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi sino a raggiungere una top speed di 264 km/h. Grazie alla tecnologia a 800 volt, la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% in circa 18 minuti.

La GV60 Magma porta il design del livello base da cui deriva su un piano superiore. La carrozzeria è stata allargata e ribassata, con un’altezza ridotta di 20 millimetri rispetto al GV60. Spiccano dei passaruota più larghi che incorniciano cerchi forgiati da 21 pollici che calzano mescole Pirelli sviluppate appositamente per il crossover. Per arrestare questo bolide ci sono delle pinze monoblocco che consentono al veicolo di passare da 100 a 0 km/h in 33,8 metri. Per tenere incollata la vettura all’asfalto c’è uno spoiler posteriore funzionale che genera una maggiore portanza, mentre un diffusore ottimizza l’efficienza aerodinamica.

Per il GV60 Magma ha diversi equipaggiamenti con la possibilità di scegliere tra nove colori esterni e due varianti di interni. Spicca in un abitacolo curato con sedili sportivi il Panorama Integrated Cockpit (ccIC) da 27 pollici, con tutte le info per l’infotainment in un unico schermo. Il sistema e-ASD (Electric Active Sound Design) offre un’acustica da teatro a bordo. Le modalità di guida sono le seguenti: Range, Comfort, Sport, GT e Sprint, nonché la funzione di ricarica rapida a 800 volt che toglie ogni ansia sull’autonomia. I clienti che la sceglieranno potranno ordinarla a partire da luglio e sarà resa disponibile dalla fine del 2026.

Un raggiante Peter Kronschnabl, Managing Director di Genesis Motor Europe, ha dichiarato: