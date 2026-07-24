Hyundai IONIQ 6 N Line arriva in Italia, 325 CV e fino a 595 km di autonomia

La sua linea non lascia indifferenti, fa discutere tanto nel bene quanto nel male. Eppure, questa ammiraglia alla spina è indiscutibilmente una delle vetture più originali del mercato e nella sua versione più sportiva, la N Line, acquista sicuramente più fascino. Hyundai ha aperto gli ordini della IONIQ 6 N Line, che unisce l’aggressività con il comfort, rispolverando le peculiarità delle antiche GT declinandole in una veste contemporanea.

L’efficienza incontra il dinamismo

La IONIQ 6 conserva la sua filosofia “Streamliner", caratterizzata da linee fluide che le consentono di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di appena 0,215, uno tra i più bassi di tutto il mercato globale. L’inedito allestimento N Line invece esaspera questo dinamismo attraverso paraurti anteriori e posteriori dal disegno scolpito, minigonne dedicate e un utilizzo esteso di superfici nere che creano un forte contrasto cromatico.

La vettura, lunga 4.935 mm con un generoso passo di 2.950 mm, poggia su esclusivi cerchi in lega da 20" con design specifico N Line che ne accentuano la stabilità e la presenza su strada. Come dicevamo in apertura, quest’auto in qualche modo ruba l’occhio ai passanti.

Interni e dotazioni

L’abitacolo riflette la vocazione sportiva degli esterni con rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, pedaliera in metallo e un volante a tre razze riscaldabile con logo N. Al centro dell’esperienza digitale si trova il quadro strumenti SuperVision da 12,3" affiancato da un touchscreen della stessa dimensione per l’infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Il comfort è di livello superiore grazie ai sedili anteriori relaxation riscaldabili, ventilati e dotati di regolazione elettrica con memoria per il guidatore. La dotazione di serie è completata da un sistema audio premium BOSE a 8 canali, Head-Up Display e la Digital Key 2.0. La sicurezza è invece affidata al pacchetto Hyundai SmartSense, che include sistemi avanzati come l’assistenza anti-collisione frontale (FCA 2.0) e l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2.0).

Motore, batteria e ricarica

Sotto la veste si nasconde la piattaforma E-GMP con architettura a 800 Volt, che permette numerosi vantaggi dinamici e non solo. La versione disponibile per il mercato italiano è la AWD (Dual Motor) dalla potenza massima di 325 CV (239,3 kW) e dalla coppia di 605 Nm. La velocità massima è di 185 km/h.

Per quanto riguarda la batteria, quest’ultima è da 84 kWh e garantisce un’autonomia media nel ciclo combinato WLTP fino a 595 km, che sale a 722 km nel ciclo urbano. Il vero punto di forza, però, risiede nella capacità di ricarica ultra-rapida in corrente continua: è possibile passare dal 10 all’80% dell’energia in appena 18 minuti. Infine, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi elettrici esterni direttamente dalla vettura.

Listino prezzi

La nuova Hyundai IONIQ 6 N Line è proposta con un listino “chiavi in mano" di 60.300 euro. Per il lancio, la Casa coreana offre vantaggi fino a 4.000 euro legati alla soluzione di finanziamento Hyundai Plus, confermando la volontà di rendere accessibile la propria ammiraglia tecnologica a una platea sempre più ampia di automobilisti esigenti. Con una garanzia di 5 anni a km illimitati sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sulla batteria, la IONIQ 6 si candida come riferimento assoluto per chi cerca l’eccellenza elettrica.