Hyundai IONIQ 3, l'occhio vuole la sua parte: un design di assoluto impatto

Chi ha detto che il design delle auto moderne non è più in grado di esprimere un forte impatto emotivo in chi lo guarda e che non sappia più comunicare con il fine palato europeo? Beh, sicuramente Hyundai IONIQ 3 si inserisce sicuramente in quella categoria di vetture che fanno dello stile un proprio vanto. La nuova hatchback compatta 100% elettrica, segna il debutto del linguaggio stilistico chiamato “Art of Steel", una filosofia che sfrutta l’essenzialità e la purezza delle forme per plasmare una silhouette inedita denominata “Aero Hatch".

Bellezza funzionale

L’estetica della IONIQ 3 punta su un equilibrio concreto tra efficienza aerodinamica, presenza su strada ed eleganza. Mentre la versione N Line, mostrata inizialmente alla Milano Design Week 2026, ostenta un temperamento più muscolare e focoso, gli altri allestimenti della gamma si contraddistinguono per superfici pulite e proporzioni armoniche, che esaltano il lato più raffinato del progetto. La personalizzazione estetica è garantita anche da un’ampia scelta di cerchi, con misure che spaziano dai 16 ai 18 pollici, in grado di adattare la personalità del veicolo ai gusti di ognuno.

Un abitacolo moderno

Salendo a bordo, la IONIQ 3 si fa apprezzare per un concetto tradizionale di abitacolo grazie alla filosofia “Furnished Space". Lo spazio è pensato come un ambiente d’arredo contemporaneo, dove i volumi seguono linee morbide e i materiali accuratamente selezionati per offrire una qualità percepita superiore e una piacevolezza al tatto.

A differenza dei dettagli scuri e sportivi della N Line, il resto della gamma offre combinazioni cromatiche luminose e ariose, concepite per realizzare un’atmosfera calda e accogliente che richiami uno spazio domestico, come un bel salotto. Ogni elemento funzionale, dalle bocchette di ventilazione al display centrale, è integrato per risultare armonioso e immediatamente leggibile.

Non manca la tecnologia

L’anima tecnologica della vettura è rappresentata dal sistema PLEOS Connect, al debutto assoluto in Europa proprio su questo modello. Basato su Android Automotive OS, il sistema offre un’interfaccia intuitiva ispirata al mondo degli smartphone, gestibile attraverso display centrali che possono raggiungere i 14,6 pollici a seconda dell’allestimento. L’esperienza digitale è arricchita dal PLEOS App Market, una piattaforma aperta per integrare applicazioni di terze parti, e da Gleo AI, un assistente vocale intelligente capace di gestire conversazioni naturali per accedere alle funzioni del veicolo.

Sviluppata, testata e prodotta con un focus dedicato al continente europeo, la IONIQ 3 è stata ottimizzata per rispondere alle reali abitudini di guida e alle infrastrutture locali. Con la produzione situata presso lo stabilimento di İzmit, in Turchia, Hyundai ha in mano un progetto che può arrestare persino le più determinate avanzate dei concorrenti che arrivano da Oriente per prendersi il Vecchio Continente.