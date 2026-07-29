Nuova Hyundai KONA Dark Line: più stile e tecnologia per il SUV coreano

La famiglia Dark Line di Hyundai si amplia con un nuovo capitolo, destinato stavolta a uno dei modelli di maggior gradimento del mercato: KONA. Il SUV compatto, quindi, sceglie un’anima più oscura per continuare a stregare i cuori degli automobilisti italiani. Questo aggiornamento è pensato per offrire un design ricercato ma anche delle dotazioni più ricche a un prezzo vantaggioso. Vediamo quali sono le sue novità principali.

Un design magnetico

La nuova Hyundai KONA Dark Line brilla per la sua presenza scenica, che viene enfatizzata da una serie di dettagli particolari. Fra questi ci sono i nuovi cerchi in lega neri da 18" e il tetto nero a contrasto; quest’ultimo realizza un dinamico stacco cromatico con il resto della carrozzeria.

Contribuiscono all’aspetto destintivo della vettura anche gli specchietti in tinta, gli inserti dedicati nella griglia frontale e il badge “Dark Line" collocato con discrezione sulle fiancate. Questa sequela di elementi serve a creare un’immagine facilmente riconoscibile, in grado di coniugare una certa dose di eleganza con una buona sportività.

A bordo c’è molta tecnologia

Aprendo lo sportello e salendo a bordo, la Hyundai KONA Dark Line accoglie i passeggeri in un ambiente che fa della tecnologia la vera star. L’esperienza digitale si snoda attorno a un doppio schermo: il primo dedicato alla strumentazione digitale con cluster supervision da 12,3”, il secondo – sempre generoso come dimensioni – per il sistema di infotainment che integra navigazione, servizi Bluelink e aggiornamenti over-the-air (OTA). La connettività è garantita dalla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla presenza della ricarica wireless per lo smartphone e del Bluetooth con comandi vocali.

In tutto questo il comfort non viene sacrificato in nome della tecnologia. Gli interni vantano rivestimenti dedicati e soluzioni ergonomiche di tutto rispetto, come il supporto lombare elettrico per il guidatore. Tra gli elementi imprescindibili per la vita di oggi ci sono: il climatizzatore automatico bizona, il sensore pioggia e lo specchietto interno elettrocromico. La versatilità rimane un punto di forza, grazie ai sedili posteriori abbattibili che consentono una gestione intelligente e flessibile dei volumi di carico.

Sicurezza e motorizzazioni

Sul fronte della sicurezza, la KONA Dark Line non scende a compromessi, integrando il pacchetto esteso di sistemi Hyundai SmartSense. Questo include tecnologie di assistenza alla guida all’avanguardia, come il mantenimento attivo della corsia, la frenata autonoma d’emergenza (con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti), il rilevamento della stanchezza del conducente e il riconoscimento dei limiti di velocità.

Per quanto riguarda la gamma di motori, la vettura è proposta con due varianti pensate per l’efficienza:

il propulsore turbo benzina 1.0 T-GDI da 115 CV , ideale per chi cerca una guida brillante;

, ideale per chi cerca una guida brillante; la versione Full Hybrid da 138 CV, che coniuga prestazioni e riduzione dei consumi.

Listino prezzi

Hyundai propone la KONA Dark Line con un listino che conferma l’elevato rapporto tra contenuti offerti e valore economico. La versione turbo benzina parte da un prezzo di 27.950 euro, mentre per la configurazione Full Hybrid il listino attacca a 33.550 euro.

Con questa nuova aggiunta, la famiglia Dark Line si conferma un progetto esclusivo e di successo, capace di rispondere alla crescente domanda di personalizzazione e stile nel panorama automobilistico italiano. Tutte le unità vendute in Italia godono inoltre della storica garanzia Hyundai di 5 anni a chilometri illimitati.