Arriva la nuova Stratos? Made in Cina e prezzo alla portata

La Lancia Stratos nacque dalla matita di Marcello Gandini per Bertone, vantando una carrozzeria super leggera con motore e cambio V6 Ferrari Dino per eccellere sullo sterrato. Dalla seconda metà degli anni ‘70 la versione preparata dalla Squadra Corse Lancia HF, la Stratos HF, vinse a raffica nelle sfide Rally, diventando un emblema del Made in Italy.

I tempi cambiano e anche le produzioni, spostandosi sempre più a Est. Dall’Oriente arriva una proposta che promette di ravvivare l’animo sopito degli appassionati. Il design ricorda quello dell’iconica Lancia Stratos, con richiami nemmeno troppo velati, con linee tese e una filosofia che, in tempi moderni, è stata portata avanti dalla Lotus. Non aspettatevi un regalo termico dalla Cina, perché la SC-01 presenta il classico schema con batterie “a skateboard" sotto il pianale.

Caratteristiche e prezzo

La vettura si sviluppa attorno a un telaio tubolare, con il pacco batterie inserito direttamente alle spalle dei due sedili. L’idea è vincente perché permette la classica distribuzione dei pesi delle sportive a motore centrale-posteriore. A spingere la SC-01 ci sono due motori elettrici, disposti uno su ciascun asse per offrire una impeccabile trazione integrale.

Venduta sul mercato cinese, nella gamma del marchio JMEV con il nome Yichi 01, è proposta in selezionati mercati internazionali, tra cui quello inglese con la guida a destra. Una scelta non casuale dato che i clienti britannici amano vetture sportive di questo stampo e l’ondata di EV dalla Cina sta aumentando. La Lancia Stratos cinese arriverà nel Regno Unito entro l’aprile del 2027, con un costo di partenza 50.000 sterline (circa 58.400 euro al cambio attuale).

Mark Cotton, manager con ampia esperienza in brand come BMW, Bentley e McLaren, ha fondato la Small Sports Car Company (SSCC) per accogliere la SC-01 sul mercato britannico. L’obiettivo è vendere 160 vetture nel corso del primo anno, per poi salire gradualmente fino a circa 360 unità al terzo anno di commercializzazione.

Silhouette senza tempo

La SC-01 ha preso vita da una idea di Feng Xiaotong, fondatore della China Car Custom, con la collaborazione di investitori come il major tecnologico Xiaomi. L’idea è stata quella di creare una vettura 100% elettrica con super accelerazioni, senza perdere le peculiarità di sportiva agile, leggera e divertente. La biposto è essenziale, come vi accorgerete anche dall’immagine degli interni, enfatizzando il legame tra il conducente e la meccanica moderna.