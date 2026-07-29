Bentley celebra gli 80 anni di Crewe con una one-off ribelle: una Continental unica al mondo

Walter Owen Bentley, noto nell’ambiente dei motori come “W.O.", dopo la laurea in ingegneria fece un lungo apprendistato presso varie officine meccaniche inglesi prima di fondare la società di importazione di vetture francesi Bentley&Bentley insieme al fratello. Inizialmente l’attività di basava a Cricklewood, nei dintorni di Londra, acquisendo fama a prestigio per essere tra i fornitori della Casa Reale inglese.

Bentley crebbe a livello internazionale con le vittorie alle 24 Ore di Le Mans nel 1924, 1927, 1928, 1929, 1930 e in era recente nel 2003. Oggi il marchio britannico, simbolo di lusso ed esclusività, ha festeggiato gli 80 anni dello stabilimento di Crewe con un evento che ha enfatizzato oltre un secolo di storia del brand.

Calano in veli sulla Continental GTC one-off

Per l’occasione Bentley ha creato una Continental GTC esclusiva, costruita in esemplare unico. Con lo zampino degli specialisti di Mulliner la vettura vanta una speciale livrea Supernova Purple Ombre, che sfuma dal Supernova Purple al Supernova Purple Dark. Spicca il numero 80 e una finitura dedicata per i cerchioni. I poggiatesta riportano il ricamo “80", mentre la plancia presenta una grafica aerografata raffigurante il noto edificio del Design Studio di Crewe insieme a un omaggio alla storica produzione Bentley.

In una fase di trasformazione per tutti i marchi, c’è anche un passaggio verso il futuro con i primi progetti elettrici. Lo stesso impegno per l’eccellenza continua a definire ogni Bentley costruita nella Dream Factory dell’azienda nel Cheshire, destinata ad accogliere la produzione delle proposte elettrificate. La Torcal, il nuovo modello Bentley, anticiperà l’arrivo della prima full electric, prevista per il mese di settembre.

Prestigio e innovazione

L’esemplare unico al mondo, realizzato da Mulliner, ha reso omaggio all’eccellenza che dal 1946 caratterizza l’artigianalità degli specialisti di Crewe. L’impianto rappresenta il centro nevralgico di Bentley Motors, dove design, ricerca e sviluppo, creano i prodotti esclusivi, senza dimenticare le attività commerciali. Una speciale esposizione di 107 Bentley, allestita presso il sito di Pyms Lane dal Bentley Drivers Club, ha ripercorso oltre un secolo di storia del marchio.

Lo stabilimento nacque nel 1938 per la produzione dei motori aeronautici Rolls-Royce Merlin, il sito è diventato nel dopoguerra la casa di Bentley si è evoluto attraverso il progetto della nuova Dream Factory, che racchiuderà le novità digitali con flessibilità industriale e tecnologie sostenibili, in linea con il DNA artigianale del brand. Da quando la prima Bentley è uscita dalla linea di produzione di Pyms Lane nel 1946, a struttura si è arricchita di soluzioni dedicate al design, all’ingegneria, alla qualità, alla logistica e alla verniciatura.