Bentley riscopre la storica vernice Violette per una speciale Continental GTC Speed

Quando si parla di lusso applicato al settore automobilistico, ci si aspetta sempre qualcosa di speciale e diventa a volte difficile riuscire a stupire davvero. Nel caso della nuova Bentley Continental GTC Speed, realizzata su misura per un cliente britannico, un appassionato che possiede già sei Bentayga e una GT in Scarab Green, la casa automobilistica britannica è riuscita non solo a soddisfare le richieste del committente, ma anche a stupire.

Da oggetto da collezione a elemento identitario

Per la Continental GTC Speed Bentley è partita dalla GTC Speed, la versione ad alte prestazioni. Per il resto sono diverse le modifiche e le novità. La carrozzeria, per esempio, è stata rifinita nel colore Violette, una tonalità che Bentley aveva utilizzato in passato e che è stata riportata in vita appositamente per questa commissione. Il colore è un blu-viola profondo, acceso e scenografico, valorizzato da dettagli in nero lucido come i badge e la calandra. Anche il tetto in tela segue il tema, con una finitura grigio scuro metallizzata a trama visibile, a sottolineare l’approccio artigianale dell’intero progetto.

L’attenzione maniacale al dettaglio prosegue all’interno con l’abitacolo che presenta un gioco raffinato di contrasti e texture. La pelle Tanzanite Purple domina il cruscotto, la console e i pannelli porta, mentre il colore Lilac viene usato per cuciture, leva del cambio e marcature sul volante. A completare l’effetto scenico ci sono gli inserti in pelle Linen, più chiara, che alleggerisce l’ambiente senza spezzarne l’armonia.

Ma il tocco più sorprendente è forse l’inserimento dello Stone Veneer, un materiale ottenuto da una roccia naturale di 200 milioni di anni. I tecnici Mulliner sono riusciti a ridurre questi pannelli a uno spessore di appena 0,1 millimetri, per applicarli sul cruscotto e sulle modanature interne. Ogni pezzo è diverso dall’altro, con venature e sfumature impossibili da replicare.

Dal punto di vista tecnico, la Continental GTC Speed non ha nulla da invidiare alle supercar. Sotto il cofano c’è un motore ibrido plug-in che combina un V8 biturbo da 4 litri con un’unità elettrica. Insieme sviluppano 771 CV di potenza e una coppia massima di mille Newtonmetri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di appena 3,4 secondi, mentre la velocità massima si ferma a 285 km/h. Un valore leggermente inferiore rispetto alla coupé, ma comunque importante per una cabrio di questo peso e categoria.

Ciò che colpisce, però, non sono soltanto i numeri. È l’idea che ogni parte dell’auto possa essere plasmata sulla personalità di chi la guida. Bentley ha infatti confermato che oggi oltre il 70% dei suoi clienti sceglie almeno una personalizzazione Mulliner. Un dato che racconta molto sul cambiamento in atto nel settore delle auto di lusso. Non basta più acquistare un’auto prestigiosa, ma si vuole che quell’auto sia diversa da tutte le altre, che racconti qualcosa di personale, che diventi un oggetto unico, quasi identitario.