Bentley Bentayga Artenara Edition: ispirata alle vette di Gran Canaria

La nuova edizione speciale dedicata alla Bentayga interpreta il lusso di Bentley traendo ispirazione dal pittoresco villaggio di Artenara, situato a 1.200 metri di altitudine, da cui si gode una vista unica sul Roque Bentayga, l’imponente montagna che domina il paesaggio vulcanico dell’isola e che dà il nome al modello.

Dettagli artigianali

L’esercizio di design è stato quello di tradurre le viste e i paesaggi montani di Gran Canaria in dettagli di stile esclusivi. Così, i richiami al Roque Bentayga si riflettono concretamente nello stile della vettura.

Il profilo del Roque Bentayga è inciso sulla plancia e riprodotto con precisione sui sedili e sui pannelli delle porte attraverso sofisticate microforature laser. Inoltre, gli interni presentano una configurazione a tre tonalità di colore, un dettaglio stilistico solitamente riservato solo alle versioni più prestigiose del marchio.

Finiture e tinte esclusive

Per quanto riguarda il design degli esterni, la Artenara Edition si distingue per la calandra anteriore con il motivo “double diamond” e i cerchi da 22 pollici con finitura in grigio lucido di serie, mentre in opzione sono disponibili anche i cerchi da 23 pollici Super Lux Wheel. Per chi desidera un’estetica più sportiva, è disponibile il pacchetto Blackline, che sostituisce le cromature con dettagli bruniti. Il centro stile di Bentley ha anche sviluppato otto combinazioni cromatiche esclusive, tra cui il nero Beluga, il blu Sequin Blue e il verde Verdant.

Versioni e motorizzazioni

La nuova Bentley Bentayga Artenara Edition è disponibile sia con il motore V8 biturbo da 550 CV sia con il V6 ibrido plug-in che abbina un 3 litri benzina e un motore elettrico per una potenza complessiva di 462 CV. Due le lunghezze del passo:

la versione a passo standard può essere equipaggiata sia con il motore V8 che il sistema ibrido V6 .

può essere equipaggiata sia con il motore che il sistema . la variante a passo lungo (Extended Wheelbase) è abbinata unicamente al performante V8 biturbo.

Questa edizione speciale rappresenta una scelta ideale per una clientela che ricerca un livello di personalizzazione su misura su un SUV di lusso capace di coniugare prestazioni elevate e comfort assoluto. Il prezzo non è stato comunicato.