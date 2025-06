Bentley Bentayga Speed 2025: il SUV più potente della storia del marchio britannico

La nuova Bentayga Speed si impone come la punta di diamante della gamma Bentley, ossia un SUV ad alte prestazioni con numeri da vera supercar e una dinamica di guida rivisitata. Sotto il cofano pulsa un rinnovato V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 650 CV e 850 Nm di coppia: valori che superano quelli del precedente Speed con motore W12, portando il SUV a 310 km/h di velocità massima.



Una progressione resa ancora più efficace da una nuova modalità Sport, che aumenta la rigidità delle sospensioni del 15% rispetto alla Bentayga V8 standard, migliorando la risposta dello sterzo e la precisione di guida. La nuova taratura è supportata da un sistema di torque vectoring azionato tramite i freni e dalla presenza, per la prima volta su una Bentayga, del controllo elettronico della stabilità (ESC) in modalità Dynamic. Quest’ultima consente angoli di derapata controllati in accelerazione e include anche il Launch Control, finora assente su qualsiasi modello del marchio.

DINAMICA DI GUIDA PERFEZIONATA

La nuova Bentayga Speed guadagna anche lo sterzo integrale: le ruote posteriori sterzano in controfase a bassa velocità per aumentare l’agilità, mentre si allineano a quelle anteriori alle andature più sostenute, migliorando la stabilità nei cambi di direzione e la compostezza in autostrada.



L’impianto frenante può essere ulteriormente potenziato grazie a dischi carboceramici, più leggeri e resistenti rispetto a quelli standard. Questi permettono anche di montare, per la prima volta, i nuovi cerchi da 23 pollici, proposti per i più esigenti in finitura satinata, nera o diamantata, in alternativa ai cerchi da 22”. A completare la personalizzazione estetica, le pinze dei freni sono disponibili in sette diverse tinte, mentre fari anteriori e posteriori adottano tonalità scure e cornici dedicate, enfatizzando il carattere sportivo della versione Speed. Un ulteriore tocco distintivo è rappresentato dal tetto nero a contrasto, disponibile sia lucido che satinato.

SENTI COME SUONA!

Il comparto sonoro non è da meno: di serie, il V8 è abbinato a uno scarico sportivo con terminali ellittici, mentre per chi cerca un’esperienza ancora più coinvolgente, Bentley propone l’opzionale sistema Akrapovic in titanio, dotato di quattro terminali e studiato per amplificare la voce ruvida del V8 sin dai regimi più bassi.



L’abitacolo mantiene il tipico lusso artigianale del marchio, ma con un tocco decisamente più grintoso. I sedili presentano una nuova trapuntatura chiamata Precision Diamond, le bocchette d’aerazione possono essere rifinite in tinta scura e la divisione cromatica Speed introduce una pelle secondaria scura a contrasto con inserti più chiari, per un effetto visivo dinamico. A bordo spiccano inoltre la strumentazione dedicata e vari badge identificativi, tra cui quello ricamato sui sedili. Il prezzo non è stato ancora comunicato ufficialmente.

FONTE