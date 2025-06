Gli interni della nuova Toyota Aygo X

Toyota Aygo X è stata rinnovata con un restyling che ha introdotto una sorpresa. La casa automobilistica giapponese ha infatti deciso di proporre una motorizzazione ibrida, la stessa presente sulla Yaris. Questa novità ha permesso alla city car di poter arrivare ad offrire migliori prestazioni, visto l’incremento di potenza, ma contestualmente pure di migliorare l’efficienza. Le novità, però, non riguardano solamente il motore o il design della Aygo X che è stato affinato, con un frontale ridisegnato. Infatti, la casa automobilistica ha aggiornato anche l’abitacolo che può contare su diverse novità, soprattutto di tecnologia, che hanno permesso di renderlo più moderno. Andiamo quindi a vedere più da vicino come sono cambiati gli interni della city car giapponese.

NUOVA TOYOTA AYGO X: LA PLANCIA

L’impostazione è sempre quella classica Toyota, che punta alla massima concretezza senza particolari fronzoli. Dietro al volante a 3 razze troviamo la nuova strumentazione digitale con schermo da 7 pollici che va a sostituire quella classica presente sul precedente modello. Nuovo è anche il pannello dei comandi del climatizzatore per rendere la sua gestione più intuitiva. Centralmente sulla plancia troviamo sempre il display dell’infotainment che è stato aggiornato per essere più reattivo. Inoltre, il freno di stazionamento elettrico è ora di serie su tutti gli allestimenti, così come le due porte USB-C per la ricarica. La rimozione della leva del freno a mano ha permesso di ricavare più spazio sul tunnel centrale. Sulle versioni più accessoriate sono disponibili anche la ricarica wireless per smartphone, la chiave digitale, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e la tecnologia nanoeX per un’aria interna più pulita.



Per l’abitacolo, Toyota ha scelto materiali riciclati in plastica e tessuto per i rivestimenti dei sedili, come il nuovo SakuraTouch, un materiale premium completamente privo di derivati animali, che contribuisce a contenere l’impronta di carbonio del veicolo. SakuraTouch è composto per oltre il 40% da PVC di origine vegetale, derivato da sottoprodotti della lavorazione della cellulosa del legno, e incorpora anche scarti di sughero provenienti dall’industria vinicola e PET riciclato, senza compromessi in termini di durabilità.

Con il restyling della Toyota Aygo X è disponibile anche l’allestimento GR che permette di dare alla city car un look più sportiveggiante. Maggiore “grinta" che si nota anche a bordo. Infatti, pure l’abitacolo presenta alcune personalizzazioni e nello specifico troviamo dettagli in nero e grigio e ricami con il logo GR. Nonostante le dimensioni esterne compatte, la nuova Aygo X massimizza lo spazio interno con una posizione di guida alta per una visibilità superiore. Quattro passeggeri possono sedersi comodamente. E lo spazio per i bagagli? In linea con la categoria e le dimensioni complessive della city car (circa 3,7 metri). Rispetto al modello precedente la capacità non cambia e a disposizione ci sono 231 litri.



MOTORE IBRIDO

Ricordiamo che, adesso, la nuova Toyota Aygo X può contare sul powertrain ibrido della Yaris da 116 CV. Rispetto a prima ci sono 44 CV in più ma l’efficienza migliora, con emissioni di CO2 pari a 86 g/km. Disponibilità entro la fine dell’anno. Nuovi prezzi ancora non comunicati.