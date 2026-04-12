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Toyota Hilux 2026: solo mild hybrid con prezzi da 36.400 euro

La nona generazione del pick-up di Toyota debutta in Italia con tecnologia Mild Hybrid 48V, esterni rivisti e un abitacolo riprogettato.

Toyota Hilux 2026: solo mild hybrid con prezzi da 36.400 euro
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 12 apr 2026

Dopo 58 anni di successi e oltre 27 milioni di esemplari venduti nel mondo, il Toyota Hilux si rinnova completamente con la nona generazione. Il nuovo modello segna un’importante evoluzione tecnologica dato che è disponibile solo con la tecnologia Mild Hybrid 48V, in abbinamento al motore 2.8D da 204 CV con cambio automatico.

Ibrido a 48V

Il sistema ibrido integra un motogeneratore ISG e una batteria a 48V, posizionata sotto i sedili posteriori: sviluppa 8,5 kW e 65 Nm aggiuntivi e riduce al contempo i consumi fino al 5%. Anche se elettrificato, il Toyota Hilux non cambia il suo DNA: la capacità di traino è sempre di 3,5 tonnellate, il carico utile di 1 tonnellata, mentre la capacità di guado rimane di ben 700 mm.

Esterni rinnovati

 

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Per quanto riguarda il design, il linguaggio stilistico “Tough and Agile" vede l’introduzione di un frontale ridisegnato e di gruppi ottici Full LED, ma anche di nuovi elementi come cofano, parafanghi e sovrafanali. Al posteriore troviamo un portellone ridisegnato con la terza luce di stop integrata, la retrocamera e un nuovo gradino posteriore integrato con portata di 275 kg. Sempre importanti le dimensioni: il nuovo Hilux 2026 è lungo 5,32 metri, largo 1,85 metri e alto 1,80 metri con un passo di 3,08 metri.

Abitacolo più tecnologico

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Gli interni del nuovo Toyota Hilux 2026, disponibile unicamente in versione doppia cabina, diventano più premium e all’avanguardia, con un design ispirato a quello del nuovo Land Cruiser. L’abitacolo presenta ora una nuova plancia a sviluppo orizzontale e vede l’impiego di materiali soft touch. Il display della strumentazione digitale può raggiungere i 12,3 pollici nelle versioni superiori, mentre il sistema di infotainment Toyota Smart Connect ha uno schermo touch da 12,3 pollici e dispone di connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti Over-the-Air (OTA) e di un sistema di interazione vocale evoluto. I comandi AWD e off-road sono stati centralizzati nella console per una maggiore ergonomia, mentre i sedili sono stati riprogettati per offrire un maggiore sostegno nei percorsi più impegnativi. Sono stati aggiunti anche dei vani portaoggetti di dimensioni maggiori, nuove prese USB e un caricabatterie wireless per smartphone.

Allestimenti e prezzi

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La gamma del nuovo Hilux 2026 prevede quattro allestimenti: Hilux, Icon, Premium e il top di gamma Invincible, quest’ultimo caratterizzato da protezioni sottoscocca argento e cerchi in lega da 18 pollici specifici. Il listino parte da 41.400 euro per la versione entry level e arriva a 53.400 euro per la Invincible. In occasione del lancio sul mercato italiano, viene proposto un prezzo d’accesso di 36.400 euro, che include spoiler e protezione cassone in omaggio per chi acquista in fase di pre-sales.

Ordinabile dal 9 aprile, il nuovo Hilux può essere acquistato con finanziamento Toyota a 299 euro al mese o con la formula del noleggio a lungo termine KINTO One a 499 euro al mese. Una novità assoluta per il segmento è la polizza “Connessa”, che modula la copertura danni in base al livello di sicurezza del luogo in cui si parcheggia per ottimizzare i costi, sospendendo ad esempio la polizza furto e grandine nelle zone definite sicure dal cliente.

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