Toyota Hilux Full Electric: il pick-up arriva anche in versione 100% elettrica

Con oltre 27 milioni di esemplari venduti nel mondo, la Toyota Hilux è da decenni il pick-up di riferimento per il settore. Ora con la versione Full Electric, Toyota compie un passo che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile, ovvero quello di elettrificare completamente un veicolo che ha fatto della meccanica tradizionale il proprio punto di forza.

Caratteristiche tecniche

Presentata al Salone di Bruxelles 2026 (e già ordinabile in Italia), la nuova Hilux Full Electric affianca la versione Mild Hybrid e ne condivide la filosofia di fondo basata su qualità, durata e affidabilità. Questi valori restano i pilastri del modello, con l’aggiunta di un powertrain a zero emissioni. A distinguerla visivamente dalla variante termica è il frontale dedicato con griglia chiusa e linee più aerodinamiche. Si tratta di una soluzione che comunica immediatamente l’identità elettrica del veicolo.

La base è l’architettura body-on-frame. È stata rinforzata per accogliere l’elettrificazione senza sacrificare le doti da fuoristrada. La batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh (composta da 5 moduli e 80 celle e raffreddata ad acqua) è integrata in posizione ribassata nel telaio. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è compresa tra 255 e 257 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW. Il passaggio dal 10 all’80% avviene in circa 30 minuti. In corrente alternata a 11 kW il pieno completo richiede circa sei ore e mezza.

La dinamica della Toyota Hilux Full Electric è affidata a un sistema di trazione integrale permanente con eAxle anteriore e posteriore. La potenza combinata è di 140 kW (196 CV) con coppia elevata disponibile fin dai bassi regimi, caratteristica che torna utile soprattutto nei contesti fuoristrada.

Interni e tecnologia

L’abitacolo segue il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la generazione attuale. La plancia a sviluppo orizzontale integra un quadro strumenti digitale da 12,3" e un touchscreen della stessa dimensione per il sistema Toyota Smart Connect con quattro layout personalizzabili. La connettività è curata con porte USB-C anteriori per ricarica e trasferimento dati, affiancate da prese USB posteriori per tutti i passeggeri. Presente il sistema Shift-by-Wire, che libera spazio nella console centrale, e il pacchetto Toyota T-MATE con Toyota Safety Sense di terza generazione. Sono inclusi anche il sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e l’assistenza proattiva alla guida.

Listino prezzi

La nuova Hilux Full Electric è disponibile esclusivamente in configurazione doppia cabina, in due allestimenti. L’ICON parte da 58.000 euro (IVA esclusa) e include cerchi in lega da 17”, il selettore Multi-Terrain con assistenza in discesa, Toyota Smart Connect e sedili anteriori riscaldabili. Il PREMIUM aggiunge fari Full LED, rivestimenti in pelle, regolazione elettrica del sedile lato guida, caricatore wireless e sistema audio a 8 altoparlanti, ed è proposto a 61.000 euro.

Per il lancio Toyota ha previsto una promozione che riduce il prezzo a 41.500 euro, lo stesso della versione Mild Hybrid.