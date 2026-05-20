Toyota Land Hopper: un triciclo elettrico pieghevole per la città

Toyota continua a sperimentare nuove forme di mobilità, anche oltre i confini dell’automobilismo tradizionale. Ha infatti presentato il concept di un inedito triciclo elettrico, che trae ispirazione, sia nel nome che nello spirito, dal leggendario Land Cruiser. Si chiama Land Hopper e rappresenta una via di mezzo tra una e-bike evoluta e uno scooter a tre ruote di nuova generazione, puntando tutto sulla compattezza e sulla sicurezza, per affrontare al meglio le sfide dell’ambito urbano.

La configurazione a tre ruote è studiata per garantire una stabilità superiore rispetto ai comuni mezzi elettrici urbani, come i classici monopattini, specialmente a bassa velocità. Uno degli aspetti più interessanti del prototipo è la sua struttura pieghevole, che consente di riporlo con facilità nel bagagliaio di un’auto. Proprio questa caratteristica lo rende lo ideale per coprire il cosiddetto “ultimo miglio“, cioè la parte finale del tragitto verso la destinazione finale, dopo un avvicinamento in auto.

Sebbene sia ispirato a un veicolo off-road “duro e puro” come il Land Cruiser, il Land Hopper è pensato principalmente per l’utilizzo in città o al massimo per qualche sterrato. Non sono state comunicate le caratteristiche del motore e della batteria e, allo stato attuale, il veicolo rimane un concept, dato che non sono ancora arrivate conferme sulla eventuale produzione di serie. In ogni caso, la direzione presa da Toyota appare chiara: il marchio giapponese vuole esplorare nuove frontiere della micro-mobilità elettrica integrata.