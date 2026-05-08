Toyota Professional, al via il nuovo Programma Allestimenti

Il Progetto Allestimenti Toyota Professional rappresenta una svolta strategica per rispondere alle esigenze dei clienti che necessitano di soluzioni personalizzate e pronte all’uso. Sviluppato in collaborazione con Focaccia Group, il programma introduce una serie di trasformazioni certificate che trasformano i veicoli commerciali in strumenti di lavoro specialistici.

La roadmap completa

Il debutto del progetto, avvenuto ad aprile 2026, si concentra sul settore alimentare con le cover HACCP. Queste soluzioni sono ideali per ristorazione, catering, panifici e food delivery, garantendo i massimi standard di igiene richiesti dalle normative europee.

Il vano di carico è rivestito con pannelli preformati in ABS, un materiale impermeabile, robusto e facilmente lavabile. Poi, le superfici sono progettate per resistere a pulizie intensive con idropulitrici o macchine a vapore. Infine, l’allestimento è studiato per mantenere invariati il volume e la portata utili del mezzo.

Il programma è strutturato in diverse fasi per coprire ogni ambito professionale:

giugno 2026: introduzione degli allestimenti isotermici;

introduzione degli allestimenti autunno 2026: lancio delle versioni dedicate al trasporto persone.

Nel prossimo futuro è previsto il completamento della gamma con soluzioni Crew Cab e furgonature specifiche.

Vantaggi commerciali e assistenza

Tutti gli allestimenti speciali beneficiano di una serie di servizi integrati nell’ecosistema Toyota Professional per semplificare la gestione da parte del cliente:

garanzia integrata: l’allestimento gode di 3 anni di garanzia , in totale continuità con quella del veicolo;

l’allestimento gode di , in totale continuità con quella del veicolo; processo semplificato: non sono necessari nulla osta o collaudi aggiuntivi, e il concessionario rimane l’ unico punto di riferimento sia per l’acquisto che per il post-vendita;

non sono necessari nulla osta o collaudi aggiuntivi, e il concessionario rimane l’ sia per l’acquisto che per il post-vendita; compatibilità totale: le trasformazioni sono disponibili su tutta la gamma VAN (Proace City, Proace e Proace Max), includendo sia le versioni termiche che quelle elettriche.

I costi

La proposta commerciale per le cover HACCP prevede un listino (IVA esclusa) che oscilla tra 2.800 euro per il Proace City L1 e 4.200 euro per il Proace Max L3H2. Sono inoltre disponibili formule finanziarie dedicate come Toyota Easy Move, con canoni mensili a partire da 149 € per il Proace City, o il noleggio KINTO con canoni da 299 euro al mese.