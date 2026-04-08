Nuova Toyota Yaris: la quinta generazione sarà anche elettrica

La Toyota Yaris, una delle compatte di segmento B più vendute in Italia insieme alla sua versione SUV Yaris Cross, è il modello simbolo delle full hybrid. Toyota è infatti leader indiscussa in questa tecnologia, che ha sviluppato a partire dal 1997. In futuro, però la vocazione puramente ibrida del modello potrebbe cambiare per adattarsi alle richieste del mercato.

La quinta generazione tra il 2027 e il 2028

Con la nuova generazione del modello – che sarà la quinta – potrebbe infatti arrivare una svolta storica per il “piccolo genio” di Toyota: l’introduzione di una versione completamente elettrica da affiancare alle tradizionali motorizzazioni ibride. Attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, la nuova Yaris sarà rinnovata anche dal punto di vista estetico per allinearsi al più recente linguaggio stilistico della Casa giapponese.

Il futuro è multi-energia

La strategia di Toyota per i prossimi anni non prevede un unico tipo di alimentazione, ma una diversificazione multi-energy. Andrea Carlucci, product planner di Toyota Europe, ha dichiarato che l’elettrificazione sarà un passo inevitabile per il futuro del modello compatto. Come la prossima Corolla, la rinovata Yaris si baserà su una piattaforma inedita progettata per supportare diverse tipologie di motorizzazione. Questo approccio permetterà di offrire motori a combustione, versioni ibride ed elettriche mantenendo un design esterno sostanzialmente uguale per tutte le varianti.

Un segmento già competitivo

Nel segmento delle “piccole” elettriche, sono già diversi i modelli in vendita o in arrivo a breve, quindi la sfida si annuncia agguerrita per la nuova Yaris EV. Quest’ultima potrà contare sulla qualità costruttiva e sulla proverbiale affidabilità di Toyota, ma dovrà vedersela con concorrenti come la Renault 5, la Citroen e-C3, la Peugeot e-208 e la ID.Polo. La Yaris avrà un’autonomia di circa 400 chilometri nel ciclo WLTP grazie a una batteria da circa 50 kWh.