Toyota Yaris 2026, il nuovo Model Year arriva in Italia: tutte le versioni e i prezzi

Toyota Yaris Model Year 2026 arriva ufficialmente in Italia. Annunciato a livello europeo pochi giorni fa, il nuovo modello può essere ordinato adesso anche in Italia. Contestualmente, sono arrivati maggiori dettagli sulle novità del nuovo Model Year per il nostro mercato. I cambiamenti riguardano per lo più la struttura degli allestimenti che è stata rivista, adeguandosi a quanto offrono gli altri modelli della gamma della casa automobilistica giapponese. Dunque, Toyota Yaris 2026 si potrà scegliere negli allestimenti Yaris, Icon, Premium e GR Sport.

MIGLIORA LA DOTAZIONE

Entriamo nel dettagli e vediamo le altre novità. Innanzitutto, su tutti gli allestimenti che ne erano sprovvisti, sono stati resi di serie i retrovisori esterni laterali richiudibili elettricamente oltre alla regolazione in altezza dei sedili anteriori. Ci sono poi novità specifiche per l’allestimento Icon la cui dotazione di serie è stata migliorata con l’introduzione, tra le altre cose, dello Smart Entry & Push Button, del Wireless Charger, dell’Ambient Light e del sistema audio dotato di 6 speaker. Arrivano anche nuovi cerchi in lega da 17 pollici con dadi in cromo scuro che sostituiscono quelli precedenti da 16 pollici. Piccole novità anche per l’abitacolo dove troviamo sedili dalla forma più sportiva oltre a nuovi rivestimenti in tessuto.

Novità anche sul fonte della sicurezza. Infatti, il Toyota T-Mate, che include i sistemi di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, viene accompagnato adesso dall’introduzione della Driver Monitor Camera. A cosa serve? Si tratta di un sistema che, sfruttando una telecamera dedicata, monitora l’attenzione del guidatore, rilevando eventuali segnali di stanchezza, sonnolenza o distrazione. Sulla Toyota Yaris 2026 arriva anche la nuova colorazione per la carrozzeria Celestite Grey per tutta la gamma. Disponibile anche la tinta bi tone Everest Green & Black ma solo sull’allestimento Premium. Nulla cambia, invece, sul fronte delle motorizzazioni. Yaris continuerà ad essere proposta nelle versioni Hybrid 115 e Hybrid 130.

PREZZI

Il Model Year 2026 della Toyota Yaris è già ordinabile in tutta la rete ufficiale. La produzione partirà nel mese di marzo. I prezzi? Si parte da 24.750 euro. Ecco il completo listino.