Cattivi odori nell’abitacolo? Come risolvere con questi prodotti scontati
Umidità e muffa, soprattutto dopo forti temporali, possono causare odori sgradevoli.
Non è raro che quando si sale in auto si percepiscano dei cattivi odori. Questo avviene perché le cause responsabili di questo fastidio sono molto comuni, soprattutto dopo giornate di piogge abbondanti e temporali. L’acqua e l’umidità, infatti, anche quando non sono visibili, possono accumularsi all’interno dell’abitacolo o nel sistema di ventilazione, creando l’ambiente ideale per batteri e cattivi odori. Intervenire prontamente con i giusti prodotti è il modo migliore per risolvere il fastidio e prevenire danni peggiori.
Le soluzioni più efficaci contro i cattivi odori
La pioggia aumenta l’umidità dell’aria e rende più facile che acqua e vapore entrino nell’auto. Scarpe bagnate, tappetini umidi, portiere aperte sotto l’acqua e condensa sono fattori che contribuiscono ad accumulare umidità all’interno dell’abitacolo che, se non riesce ad asciugarsi completamente, i materiali tessili presenti trattengono l’umido e iniziano a sviluppare odori sgradevoli, che con il tempo diventano sempre più forti.
Uno dei primi prodotti cui fare riferimento è lo spray igienizzante TUNAP 589, in offerta con il codice sconto JANUARY26 a meno di 15€. È un prodotto pensato per intervenire quando i cattivi odori hanno origine nell’interno dell’auto. La sua formulazione non si limita a coprire gli odori, ma li assorbe, agendo in modo mirato su tessuti, moquette e superfici interne dove l’umido tende a ristagnare.
TUNAP 589 SPRAY IGIENIZZANTE SANIFICANTE ABITACOLO AUTO ELIMINA CATTIVI ODORI
La nebulizzazione molto fine consente al prodotto di raggiungere in modo uniforme l’intero abitacolo, senza lasciare residui. L’assenza di oli profumati e l’utilizzo di un propellente ecologico lo rendono adatto anche a chi è sensibile agli odori o soffre di allergie, una caratteristica utile soprattutto quando l’auto viene utilizzata quotidianamente o da più persone.
Quando l’odore sgradevole si manifesta soprattutto all’accensione dell’aria condizionata, il problema è spesso legato ai condotti e alle tubazioni dell’impianto di climatizzazione. In questi casi un detergente dilavante specifico per le tubazioni degli impianti A/C, come il flacone CLINETTUB in offerta a meno di 10€, consente di intervenire in modo più mirato.
DETERGENTE DILAVANTE SPECIFICO PER LE TUBAZIONI DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE /
Questo tipo di prodotto è formulato per rimuovere residui, impurità e accumuli che si formano nel tempo all’interno delle tubazioni, contribuendo alla proliferazione di batteri e muffe, accentuata dall’umidità portata dalle piogge. È un prodotto che permette una manutenzione più profonda del sistema di climatizzazione, migliorando la qualità dell’aria nell’abitacolo e riducendo il rischio che i cattivi odori si ripresentino nel tempo.