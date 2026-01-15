Cattivi odori nell’abitacolo? Come risolvere con questi prodotti scontati

Non è raro che quando si sale in auto si percepiscano dei cattivi odori. Questo avviene perché le cause responsabili di questo fastidio sono molto comuni, soprattutto dopo giornate di piogge abbondanti e temporali. L’acqua e l’umidità, infatti, anche quando non sono visibili, possono accumularsi all’interno dell’abitacolo o nel sistema di ventilazione, creando l’ambiente ideale per batteri e cattivi odori. Intervenire prontamente con i giusti prodotti è il modo migliore per risolvere il fastidio e prevenire danni peggiori.

Le soluzioni più efficaci contro i cattivi odori

La pioggia aumenta l’umidità dell’aria e rende più facile che acqua e vapore entrino nell’auto. Scarpe bagnate, tappetini umidi, portiere aperte sotto l’acqua e condensa sono fattori che contribuiscono ad accumulare umidità all’interno dell’abitacolo che, se non riesce ad asciugarsi completamente, i materiali tessili presenti trattengono l’umido e iniziano a sviluppare odori sgradevoli, che con il tempo diventano sempre più forti.

Uno dei primi prodotti cui fare riferimento è lo spray igienizzante TUNAP 589, in offerta con il codice sconto JANUARY26 a meno di 15€. È un prodotto pensato per intervenire quando i cattivi odori hanno origine nell’interno dell’auto. La sua formulazione non si limita a coprire gli odori, ma li assorbe, agendo in modo mirato su tessuti, moquette e superfici interne dove l’umido tende a ristagnare.

La nebulizzazione molto fine consente al prodotto di raggiungere in modo uniforme l’intero abitacolo, senza lasciare residui. L’assenza di oli profumati e l’utilizzo di un propellente ecologico lo rendono adatto anche a chi è sensibile agli odori o soffre di allergie, una caratteristica utile soprattutto quando l’auto viene utilizzata quotidianamente o da più persone.

Quando l’odore sgradevole si manifesta soprattutto all’accensione dell’aria condizionata, il problema è spesso legato ai condotti e alle tubazioni dell’impianto di climatizzazione. In questi casi un detergente dilavante specifico per le tubazioni degli impianti A/C, come il flacone CLINETTUB in offerta a meno di 10€, consente di intervenire in modo più mirato.

Questo tipo di prodotto è formulato per rimuovere residui, impurità e accumuli che si formano nel tempo all’interno delle tubazioni, contribuendo alla proliferazione di batteri e muffe, accentuata dall’umidità portata dalle piogge. È un prodotto che permette una manutenzione più profonda del sistema di climatizzazione, migliorando la qualità dell’aria nell’abitacolo e riducendo il rischio che i cattivi odori si ripresentino nel tempo.