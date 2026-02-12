Cerca

Utilizza il codice sconto per acquistare in offerta il gilet da moto con airbag elettronico integrato

Una soluzione tecnologica per migliorare la sicurezza.

Utilizza il codice sconto per acquistare in offerta il gilet da moto con airbag elettronico integrato
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 12 feb 2026

La sicurezza prima di tutto. Anche e soprattutto quando si è alla guida. In modo particolare di una moto, dove i rischi per la propria incolumità sono elevati in caso di caduta o incidente. L’evoluzione tecnologica ha fatto anche da questo punto di vista enormi passi in avanti ed è possibile indossare (nel vero senso della parola) sistemi di sicurezza avanzati. Uno degli esempi migliori è il gilet Dainese, in offerta su eBay con il codice sconto PSPRFEB26.

Utilizza il codice sconto PSPRFEB26 sul gilet smart Dainese

Come funziona lo smart jacket D-air Dainese

Questo gilet elettronico è basato sulla tecnologia D-air sviluppata da Dainese. È quella tecnologica che porta su strada una soluzione derivata dall’esperienza maturata in MotoGP. È un gilet apparentemente uguale a tanti altri che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca tecnica. Un aspetto fondamentale è che non richiede collegamenti alla moto o ad altre fonti di alimentazione. Integra una centralina wireless autonoma che funziona in abbinamento a una piattaforma elettronica che analizza i dati di accelerometri, giroscopi e GPS fino a 1.000 volte al secondo.

DAINESE SMART JACKET D-AIR TG S - GILET VEST AIRBAG ELETTRONICO MOTO

DAINESE SMART JACKET D-AIR TG S – GILET VEST AIRBAG ELETTRONICO MOTO

499,00
Vedi l’offerta

Il sistema si attiva anche da fermo con motore acceso grazie al rilevamento delle vibrazioni, oppure automaticamente in movimento oltre i 10 km/h. L’algoritmo è progettato per riconoscere diverse tipologie di incidente, dal tamponamento alle collisioni frontali contro oggetti fermi o in movimento, fino alle dinamiche di highside e lowside con o senza rotolamento.

In caso di evento considerato critico, l’airbag si attiva proteggendo il torace e la schiena del motociclista. È un dispositivo certificato secondo il regolamento DPI 2016/425 e gli standard EN 1621-4 livello 1 per la schiena e livello 2 per il torace. La batteria offre fino a 26 ore di autonomia. Il sistema elettronico è completamente impermeabile e il gilet risulta comodo da indossare senza interferire con l’esperienza di guida.

Utilizza il codice sconto PSPRFEB26 sul gilet smart Dainese

Una soluzione efficace per aumentare notevolmente la sicurezza ogni volta che si guida la propria moto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Prenditi cura della tua auto con l’offerta sugli additivi per la pulizia dell’impianto GPL
Offerte e Promozioni
Questi guanti da moto sono ideali per l’utilizzo quotidiano. E sono anche in offerta
Offerte e Promozioni
Come pulire i sedili dalle macchie di pioggia e umidità con questo prodotto in offerta
Offerte e Promozioni
Cera rapida spray: la soluzione per proteggere la vernice dell’auto dal fango spendendo poco
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.