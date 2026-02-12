Utilizza il codice sconto per acquistare in offerta il gilet da moto con airbag elettronico integrato

La sicurezza prima di tutto. Anche e soprattutto quando si è alla guida. In modo particolare di una moto, dove i rischi per la propria incolumità sono elevati in caso di caduta o incidente. L’evoluzione tecnologica ha fatto anche da questo punto di vista enormi passi in avanti ed è possibile indossare (nel vero senso della parola) sistemi di sicurezza avanzati. Uno degli esempi migliori è il gilet Dainese, in offerta su eBay con il codice sconto PSPRFEB26.

Come funziona lo smart jacket D-air Dainese

Questo gilet elettronico è basato sulla tecnologia D-air sviluppata da Dainese. È quella tecnologica che porta su strada una soluzione derivata dall’esperienza maturata in MotoGP. È un gilet apparentemente uguale a tanti altri che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca tecnica. Un aspetto fondamentale è che non richiede collegamenti alla moto o ad altre fonti di alimentazione. Integra una centralina wireless autonoma che funziona in abbinamento a una piattaforma elettronica che analizza i dati di accelerometri, giroscopi e GPS fino a 1.000 volte al secondo.

Il sistema si attiva anche da fermo con motore acceso grazie al rilevamento delle vibrazioni, oppure automaticamente in movimento oltre i 10 km/h. L’algoritmo è progettato per riconoscere diverse tipologie di incidente, dal tamponamento alle collisioni frontali contro oggetti fermi o in movimento, fino alle dinamiche di highside e lowside con o senza rotolamento.

In caso di evento considerato critico, l’airbag si attiva proteggendo il torace e la schiena del motociclista. È un dispositivo certificato secondo il regolamento DPI 2016/425 e gli standard EN 1621-4 livello 1 per la schiena e livello 2 per il torace. La batteria offre fino a 26 ore di autonomia. Il sistema elettronico è completamente impermeabile e il gilet risulta comodo da indossare senza interferire con l’esperienza di guida.

Una soluzione efficace per aumentare notevolmente la sicurezza ogni volta che si guida la propria moto.