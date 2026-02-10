Cerca

Mantieni efficiente la tua moto con questo kit economico per la manutenzione della catena

Sporcizia, usura e attrito aumentano consumi e rumori.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 10 feb 2026

Tra gli interventi più importanti da prevedere sulla propria moto c’è la manutenzione della catena. Questo vale sempre, ma ancora di più durante il periodo invernale. Il motivo?  Dopo un temporale o un viaggio su strade sconnesse, la catena può iniziare a produrre un rumore metallico più insistente o a mostrare una patina scura sul forcellone e sulla corona. Sono segnali che indicano la necessità di intervenire con una pulizia accurata.

Una catena sporca non compromette solo l’estetica della moto. L’accumulo di residui e sporcizia di vario tipo aumenta l’attrito e accelera l’usura di catena, corona e pignone. È un processo che può portare a rumori, vibrazioni, perdita di fluidità nella marcia e, nel lungo periodo, costi di manutenzione più alti. Un trattamento di pulizia e lubrificazione è quello che ci vuole. E l’offerta di oggi sul kit Motul a meno di 20€ è un’occasione da prendere seriamente in considerazione.

Come utilizzare il kit per la pulizia della catena

Il kit Motul è composto da un detergente specifico, un lubrificante a lunga adesività e una spazzola dedicata specifica. Con questi strumenti si riesce a completare la pulizia della catena.

Il detergente scioglie i residui senza danneggiare le guarnizioni. Per applicarlo si utilizza la spazzola a setole rigide grazie alla quale raggiungere il lato interno delle maglie e di rimuovere tutto lo sporco accumulato. Il lubrificante invece serve per creare un film protettivo che riduce le dispersioni e rimane stabile anche ad alte velocità.

Pulire la catena non è un lavoro da fare ogni tanto. È consigliabile intervenire dopo la pioggia, ogni 600-800 km o quando si notano segni evidenti di sporcizia. Una trasmissione ben curata rende la moto più fluida, limita gli scatti in accelerazione e contribuisce a mantenere il consumo di carburante più regolare. Il kit Motul si rivela indispensabile per completare la manutenzione e tenere la moto pulita ed efficiente.

