Ecco le soluzioni più economiche per effettuare il cambio dell’olio senza sollevare il veicolo

Due soluzioni per rendere più semplice la manutenzione di auto, moto e mezzi di lavoro.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 6 feb 2026

Il cambio dell’olio fai da te è un’operazione che, con i giusti strumenti, può essere svolta abbastanza semplicemente. Uno dei limiti principali, sperimentato da diversi automobilisti, è la difficoltà di sollevare l’auto. Non tanto per l’assenza di soluzioni affidabili (cric e cavalletti), quanto per la possibilità di contare su spazi sufficientemente ampi e comodi per intervenire. Non tutti hanno un garage dove potersi sistemare. Ecco, quindi, la necessità di trovare delle alternative. È possibile fare il cambio dell’olio anche senza sollevare l’auto. E per farlo non serve spendere cifre esagerate.

Le soluzioni disponibili

La prima soluzione, la più economica (su eBay è in offerta a meno di 50€), è l’estrattore manuale Vevor. Il serbatoio da 6,5 litri permette di lavorare sulla maggior parte delle auto e sulle moto senza dover svuotare il contenitore durante l’operazione. L’assenza di alimentazione pneumatica semplifica l’utilizzo e lo rende ideale anche quando si è fuori casa o in spazi ridotti.

La dotazione comprende tubi di varie lunghezze e diametri che raggiungono le parti più profonde della coppa, consentendo di estrarre quasi completamente l’olio motore. Può essere utilizzato anche con gli altri fluidi dell’auto (come quello del servosterzo o della trasmissione). L’installazione è estremamente semplice e una volta avviato mantiene pulita l’area di lavoro e riduce il rischio di danneggiare la parte inferiore del veicolo.

Per chi cerca un’alternativa più professionale o magari ha più auto da gestire, trova nell’estrattore pneumatico una soluzione più efficiente. L’aspiratore Vevor è oggi in offerta su eBay a meno di 90€, e ha una capacità di 22,7 litri che permette di operare su più mezzi consecutivamente.

La struttura è in acciaio, mentre le sei sonde di aspirazione consentono di adattarsi alle diverse coppe dell’olio. Questo modello integra anche un manometro e una valvola di sicurezza che mantiene sotto controllo la pressione interna. L’indicatore di livello, il tubo rinforzato e le ruote posteriori semplificano gli spostamenti e velocizzano ogni cambio dell’olio.

