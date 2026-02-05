Cambio olio: gli attrezzi indispensabili per farlo in garage risparmiando
Tutto quello di cui si ha bisogno per procedere in autonomia.
Cambiare l’olio del motore è probabilmente tra gli interventi di manutenzione maggiormente svolti in autonomia. Chi ci ha già provato o l’ha fatto sa bene come, per quanto fattibile, sia un lavoro che richiede diversi passaggi e che va svolto con metodo. Da questo punto di vista avere a disposizione determinati strumenti e accessori aiuta a rendere ogni operazione non solo più sicura, ma anche più comoda e veloce.
Cosa non deve mancare per il cambio dell’olio
Per effettuare un cambio olio a regola d’arte servono principalmente tre categorie di attrezzi. La prima riguarda il sollevamento del veicolo. Qui possiamo fare riferimento a due soluzioni utili, più efficienti e sicure del cric presente sotto la ruota di scorta.
TRESKO Cric idraulico 2,5 tonnellate, altezza di sollevamento 85-385 mm, con valigetta, cric idraulico, piatto, per auto abbassate, ruote a 360°, con 2 cuscinetti in gomma, guanti, coltello profilato
La prima è il cric idraulico da 2,5 tonnellate, oggi in offerta su Amazon a meno di 90€. È il classico modello da officina con il quale sollevare l’auto senza troppa fatica. Tra i motivi di interesse di questo modello Tresko c’è la presenza di due guanti protettivi, fondamentali quando si deve effettuare il cambio dell’olio. Dopo aver sollevato l’auto è utile tenerla in posizione ricorrendo a un set di cavalletti.
Il set Michelin, in promozione a meno di 40€, consente di tenere il veicolo sollevato così da lavorare in sicurezza sotto l’auto una volta sollevata con il cric. Una volta che l’auto è sollevata si può passare al cambio dell’olio. La prima cosa da fare è svitare il tappo della coppa dell’olio.
WORKPRO Set Chiavi a Bussola e Cricchetto 3/8’’, Kit 24 Pezzi in Custodia Modellata
A questo scopo è utile avere a disposizione un set di chiavi a bussola e cricchetto, come quello Workpro da 24 pezzi, grazie al quale avere sempre lo strumento per procedere.
CLICLED Set da 14 pezzi chiave a tazza filtro olio motore auto smontaggio rimozione
Successivamente bisogna procedere con lo smontaggio del filtro dell’olio. In questo caso si può ricorrere alle chiavi a tazza (acquistando il set da 14 pezzi Clicled in offerta con il 16% di sconto) o alla chiave regolabile Fast World Shopping, in vendita a poco più di 10€.
FAST WORLD SHOPPING Chiave Filtro Olio Regolabile 60-115 mm per Auto Moto Camper, Chiave per Filtro Olio Motore con Fascia in Acciaio Antiscivolo – Strumento Professionale
Per il cambio dell’olio bisogna organizzarsi anche per raccogliere l’olio esausto. Da questo punto di vista la tanica Liqui Moly, è una soluzione comoda e affidabile.
Indispensabile sia per evitare di sporcare il pavimento, sia per semplificare lo smaltimento dell’olio.