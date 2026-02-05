Cambio olio: gli attrezzi indispensabili per farlo in garage risparmiando

Cambiare l’olio del motore è probabilmente tra gli interventi di manutenzione maggiormente svolti in autonomia. Chi ci ha già provato o l’ha fatto sa bene come, per quanto fattibile, sia un lavoro che richiede diversi passaggi e che va svolto con metodo. Da questo punto di vista avere a disposizione determinati strumenti e accessori aiuta a rendere ogni operazione non solo più sicura, ma anche più comoda e veloce.

Cosa non deve mancare per il cambio dell’olio

Per effettuare un cambio olio a regola d’arte servono principalmente tre categorie di attrezzi. La prima riguarda il sollevamento del veicolo. Qui possiamo fare riferimento a due soluzioni utili, più efficienti e sicure del cric presente sotto la ruota di scorta.

La prima è il cric idraulico da 2,5 tonnellate, oggi in offerta su Amazon a meno di 90€. È il classico modello da officina con il quale sollevare l’auto senza troppa fatica. Tra i motivi di interesse di questo modello Tresko c’è la presenza di due guanti protettivi, fondamentali quando si deve effettuare il cambio dell’olio. Dopo aver sollevato l’auto è utile tenerla in posizione ricorrendo a un set di cavalletti.

Il set Michelin, in promozione a meno di 40€, consente di tenere il veicolo sollevato così da lavorare in sicurezza sotto l’auto una volta sollevata con il cric. Una volta che l’auto è sollevata si può passare al cambio dell’olio. La prima cosa da fare è svitare il tappo della coppa dell’olio.

A questo scopo è utile avere a disposizione un set di chiavi a bussola e cricchetto, come quello Workpro da 24 pezzi, grazie al quale avere sempre lo strumento per procedere.

Successivamente bisogna procedere con lo smontaggio del filtro dell’olio. In questo caso si può ricorrere alle chiavi a tazza (acquistando il set da 14 pezzi Clicled in offerta con il 16% di sconto) o alla chiave regolabile Fast World Shopping, in vendita a poco più di 10€.

Per il cambio dell’olio bisogna organizzarsi anche per raccogliere l’olio esausto. Da questo punto di vista la tanica Liqui Moly, è una soluzione comoda e affidabile.

Indispensabile sia per evitare di sporcare il pavimento, sia per semplificare lo smaltimento dell’olio.